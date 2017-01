Malenškova z ekipo četrta, posamično pa peta na Krvavcu

29.1.2017 | 18:00

Katarina Malenšek

Novo mesto -

Na tekmi svetovnega pokala v telemark smučanju na Krvavcu je bila danes na sporedu preizkušnja v ekipnem paralelnem sprintu. Slovenske barve so zastopali Rok Šmejic, Sašo Aleš in Novomeščanka Katarina Malenšek, ki so končali na četrtem mestu.Na včerajšnjem paralelnem slalomu je Malenškova osvojila peto mesto. Zmagala je Švicarka Amelie Reymond, njena rojakinja Beatrice Zimmermenn je bila druga, tretja pa Jasmin Smith iz Velike Britanije.

Slovenska ekipa se je danes najprej pomerila z Veliko Britanijo. Katarina Malenšek je svojo dovobo izgubila, Šmejic je zmagal, Sašo Aleš pa je imel prost par, saj Britanci na Krvavcu niso imeli tretjega tekmovalca. V polfinalu se je slovenska vrsta pomerila favorizirano Švico, ki je upravičila vlogo favorita, tako da so se Slovenci nato v malem finalu pomerili s Francijo in izgubili ter tako sovojili četrto mesto. V finalu je Švica premaga Norveško.

Na Krvavcu bosta v ponedeljek na sporedu še sprinta svetovnega pokala, prvi tek bo ob ob 10., drugi pa ob 13. uri.

I. V.