Košarkarji Krke znajo s Hrvati

29.1.2017 | 22:30

Duško Bunić (14) je bil v Zadru z 21 točkami, pri čemer ni zgrešil niti enega meta, ter sedmimi skoki najboljši igralec tekme. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Dan po bolečem poraz hrvaških rokometašev na svetovnem prvenstvu proti Sloveniji je morala premoč slovenskim športnikom priznati še ena ekipa - košarkarji Zadra so v domači dvorani, poimenovani po legendarnem centru jugoslovanske reprezentance Krešimirju Ćosiću, izgubili tudi drugo tekmo s Krko v sezoni, tokrat s 83:77.

V prvem polčasu, podobno kot na omenjeni rokometni tekmi, ni kazalo na uspeh slovenskega moštva, saj so Zadrčani začeli precej bolje, hitro presegli prednost desetih točk in v deveti minuti vodili že z 28:13 ter z enako razliko odšli na dveminutni odmor, po dveh minutah igre v drugi četrtini pa so vodili že za dvajset točk (35:15). V nadaljevanju so Novomeščani nekoliko prišli k sebi in se s točkami iz prostih metov Čebularja, Rojca in Curryja začeli približevati. Minuto pred koncem polčasa je Rebec s trojko Krko približal na deset točk zaostanka, a na preobrat je bilo treba počakati do druge polovice tretje četrtine, ko je Elliot po podaji Rebca s zadetkom izpod koša izid prvič na srečanju izenačil (54:54), deset minut kasneje pa je Duško Bunić, nocoj najboljši igralec Krke in MVP tekme novomeško moštvo poeljal do prvega vodstva na srečanju (64:63).

V zadnjih petih minutah je Zadrčanom sicer uspelo še izenačiti, a do vodstva niso več prišli, ko pa je Krka na začetku zadnje minute s košem Bunića povedla z 80:76, je bila že na pragu zmage. Zadrčani so sicer poskušali s taktičnimi osebnimi napakami, ki pa sta jih Čebular in Luković znala kaznovati. Krka je tako od petih tekem s hrvaškimi moštvi v tej sezoni dobila že četrto - po dvakrat je ugnala Cedevito in Zadar in izgubila prvo tekmo s Cibono.

V soboto Krko, ki se je z zmago v Zadru povzpela na trenutno enajsto mesto, v jadranski ligi v 21. krogu čaka v boju za obstanek zelo pomembno srečanje z dvanajstouvrščeno Mego, ki so jo Novomeščani v gosteh premagali s 96:95.

Zadar : Krka 77:83 (30:15, 46:34, 61:54)

Zadar: Bašić 2 (2:2), Vladović 8, Marinković 20 (4:9), Barać 15 (0:1), Ramljak 7 (0:2), Kovačevič 9, Mazalin 16 (4:5).

Krka: Rebec 18, Curry 18 (2:2), Kastrati 2 (2:2), Rojc 2 (2:2), Jukić 2, Čebular 8 (2:5), Bunić 21 (1:1), Elliott 4, Luković 8 (2:4).

Igor Vidmar