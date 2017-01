V Semiču pogorela streha, na Malkovcu zidanica

30.1.2017 | 07:05

Včeraj ob 14.50 uri je v ulici Trdinova pot v Semiču gorelo ostrešje stanovanjske hiše velikosti 6 x 8 metrov. Gasilci PGD Semič in Kot-Brezje so požar pogasili in odstranili lesen strop, ki je uničen. Ogenj je ostrešje popolnoma uničil. Z vodo so zaliti tudi ostali prostori. Obveščeni so bili delavci Elektro Ljubljana, ki so odklopili elektriko. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Že ob 8.06 so posredovali gasilci PGD Loka v Račici v občini Sevnica, kjer je prišlo do dimniškega požara v stanovanjskem objektu. Gasilci so pogasili vžig saj, pregledali in prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 22.34 pa je na Malkovcu, občina Sevnica, zagorela zidanica. Gasilci PGD Tržišče, Šentjanž in Sevnica so požar pogasili in objekt pregledali s termo kamero. Ogenj je uničil ostrešje in notranjost objekta. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Tržišče.

Poginjen golob

Včeraj ob 12.15 uri so v ulici Glavna cesta na Mirni na vrtu opazili poginjenega goloba. O dogodku je bil obveščen dežurni delavec Veterinarsko higienske službe.

Nacionalni veterinarski inštitut je sicer pred dnevi, kot smo poročali, potrdil nov podtip ptičje gripe pri treh poginjenih labodih grbcih, ki so jih našli vzdolž reke Krke v občini Brežice (Krška vas, Boršt in Župeča vas).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC IZVOD KLEMENČIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 8.00 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK (NM);

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 9 . in 11. uro na območju TP Apnence, med 12. in 14. uro na območju TP Ponikve, med 9. in 9.45 uro ter med 13.15 in 14. uro na območju TP Župelevec, Bojsno, Bojsno šola, Slopno in Veseli vrh ter med 9. in 14. uro na območju TP Spodnje Bojsno.

M. K.