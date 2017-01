Skoraj dve tretjini štrukljev zlatih! Najboljše naredila Milka Kastelic.

30.1.2017 | 08:30

Štruklji - naj bodo večkrat tudi na naših mizah!

Mirna Peč - Štruklji so ena od desetih največjih slovenskih znamenitosti, dolenjski oz. mirnopeški štruklji pa so glavna znamenitost mirnopeške doline. Zato se ne gre čuditi, da so se pridne članice Društva podeželskih žena Mirna Peč opogumile in v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije uresničile dolgoletno željo ter ta konec tedna pripravile 1. državno razstavo in ocenjevanje štrukljev iz vlečenega testa.

Najboljša Milka Kastelic iz Biške vasi s svojimi štruklji, ki so dobili najvišjo oceno, prav vseh 30 točk!

Nad odzivom so bile po besedah predsednice Društva kmečkih žena Milene Cesar prijetno presenečene, tako nad številčnostjo sodelujočih - v oceno je prispelo kar 37 vzorcev štrukljev iz različnih koncev Slovenije (največ iz mirnopeške doline, pa tudi iz Novega mesta, Bučke, Ivančne Gorice, Grosuplja, Velikih Lašč…) - kot nad kakovostjo. Skoraj dve tretjini (23) štrukljev je prejelo zlato priznanje, preostalih 14 pa je bilo srebrnih. Najboljše štruklje - ajdove s skuto - je pripravila Milka Kastelic iz Biške vasi, ki je dosegla prav vseh 30 točk!

Vsi sodelujoči s prejetimi priznanji na zaključni prireditvi.

Predsednica strokovne komisije Elizabeta Verščaj (v komisiji sta bili še Anica Pajer in Irena Ule) je na včerajšnji zaključni prireditvi izrekla pohvalo tako organizatorjem kot vsem sodelujočim, saj so bili štruklji nasploh res izvrstni, gospodinje so uporabljale kvalitetne surovine, v glavnem domače.

Ocenjevanje je potekalo v dveh kategorijah: štruklji iz bele moke in iz drugih vrst moke. Komisija je ocenjevala videz, sestavo, vonj nadeva, povezanost nadeva s testom, uskladitev z raznimi dodatki itd. Največ štrukljev je bilo nadevanih s skuto oz. pravih dolenjskih štrukljev, to pomeni, da je bil nadev iz ocvrtih jajčk z ocvirki in pregreto smetano, pa tudi fižolovih je bilo nekaj. Večina je bilo kuhanih (tudi v sopari), nekatere so gospodinje spekle. Bili so slani in sladki, predvsem pa zelo inovativni. Verščajeva je sodelujočim dala nekaj napotkov za naprej, ter zaželela, da se morda drugo leto opogumijo tudi s štruklji iz kvašenega, krompirjevega in drugega testa.

Ob koncu so ob zvokih mirnopeških harmonikarjev zapeli tudi (od leve proti desni): Andrej Kastelic, Tanja Strniša, Milena Cesar, Jelka Krivec, Nežka Režek, Irena Ule.

Da so štruklji slovenska tradicionalna jed, ki mora biti še večkrat na naših mizah, so v nagovorih poudarili: predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša, mirnopeški župan Andrej Kastelic in seveda kmetica leta 2016, Mirnopečanka Jelka Krivec iz Šentjurja, na katero so v Mirni Peči zelo ponosni.

Ideja za štruklje je pri Mirnopečankah tlela dlje časa, saj so že leta 2003, ko je društvo vodila Janja Klemenčič, pripravile tekmovanje štrukljev ter ob koncu izdale tudi knjižico z vsemi recepti sodelujočih gospodinj. Zdaj, ko imajo kmetico leta Jelko Krivec, pa so uspešno organizirale 1. državno ocenjevanje in razstavo.

Sosedi Jelki sta na humoren način prikazali pripravo posebnih štrukljev, ki sta jih poimenovali kar po pesniku Tonetu Pavčku.

Prireditev, ki so jo pripravili v prostorih stare osnovne šole, je vodila Nežika Režek, popestrili pa so jo nastopi moškega pevskega zbora Rožmarin, ljudskih pevk Čebelice, mladih harmonikarjev in skeč dveh sosed (Jeke Krivec in Jelke Ajdič), ki sta pred publiko pripravili poseben štrukelj s klobaso, rukolo, kuhanimi jajci itd., ter ga poimenovali kar Pavčkov štrukelj. Smeha seveda ni manjkalo.

Zbrani so se po prireditvi še radi zadržali ob gostoljubnih organizatoricah, okušali so štruklje in druge dobrote, klepetali in tudi zapeli.

Besedilo in foto: L. Markelj

