Krevs se je vrnil z zmago na polmaratonu

30.1.2017 | 09:00

Mitja Krevs (drugi z leve) je v Italiji uspešno prestal prvi tekmovalni test po poškodbi. (Vir fotografije: M: K.)

Koprivno - Po 10-mesečni odsotnosti s tekmovanj, ki ji je botrovala poškodba, je Mirnopečan Mitja Krevs včeraj ponovno nastopil na tekmi, in sicer v italijanski Koprivni v bližini Gorice. Tekel je na 21,1 km ter z vodstvom od štarta do cilja in časom 1:07,31 suvereno zmagal.

"To je bil prvi letošnji test pred nadaljevanjem sezone, ki je presegel pričakovanja, v tem delu sezone. Na tej dobri osnovi sledijo nadaljnje priprave na maratonski nastop aprila, pred tem pa še kakšen nastop na polmaratonu," je po nastopu povedal Krevs.

