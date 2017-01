Lisca določa modne trende

30.1.2017 | 10:55

Ekipa Lisce v Parizu (Vir fotografije: Lisca)

Lisca je na sejmu perila v Parizu pritegnila mnogo pogledov (Vir fotografije: Lisca)

Pariz - V Parizu je med 21. in 23. januarjem 2017 potekal eden izmed največji sejmov perila na svetu, Salon International de la Lingerie, na katerem je svoje jesensko-zimske kolekcije 2017 predstavila tudi sevniška Lisca.

Na sejmu, na katerem je bilo zastopanih 480 blagovnih znamk iz 37 držav, izdelki sevniške tovarne niso šli mimo neopaženi. Tako kot vsako leto se je na modnih revijah predstavila tudi Lisca in navdušila obiskovalce. Predstavila se je na prvi reviji z naslovom Dualizem, ki je pripovedovala zgodbo o nebesih in peklu, kjer so bili med zadnjimi izhodi peklenščkov tudi trije drzni kosi perila Lisca Selection iz serij Lady Moon in Queen Rose v črni barvi.

Modrček iz serije Beauty (Cheek by Lisca) je organizator uvrstil na posebno modno revijo The Selection, komplet perila Queen Rose pa so izpostavili na najpomembnejšem sejemskem dogodku Trend Forumu, kamor strokovnjaki vsako leto uvrstijo posamezne komplete perila, za katere menijo, da postavljajo trende prihajajoče sezone.

B. B.

Galerija