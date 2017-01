Kar tako pa zadruga res ne bo pokleknila

30.1.2017 | 18:10

Pavel Vidic (levo) in Matjaž Brezovar sta prepričana, da lahko zadruga izplava iz težav in še naprej predstavlja enega od temeljev dolenjskega in belokranjskega kmetijstva.

Novo mesto - Čeprav je bilo glede usode KZ Krka v zadnjih mesecih v javnosti neuradno slišati cel kup črnih scenarijev, je zadruga po oceni vodstva lani prvič po letu 2002 poslovala pozitivno. To seveda ne pomeni, da KZ Krka za seboj nima težkega leta, v katerem se je morala zateči tudi k nekaterim nepriljubljenim ukrepom, a vodstvo je prepričano, da lahko z nadaljevanjem sanacijskega programa in optimizacijo poslovanja tretjo največjo zadrugo v Sloveniji spet pripelje na zeleno vejo.

Za zadrugo je, kot rečeno, burno leto. Začelo se je že v prvih dneh januarja, ko jo je nepričakovano zapustil direktor Jure Vončina. Krmilo KZ Krka je nato julija prevzela Janja Horvat Jaklič, približno v istem času pa je v zadrugo prišla še nova finančna direktorica Metka Kastrevc. Za cilj sta si zadali finančno konsolidacijo zadruge, kar jima je, tudi zaradi tvornega sodelovanja z obema bankama upnicama, na koncu v precejšnji meri uspelo. Na svojem ključnem področju, mlekarstvu, KZ Krka zadružnike kljub težavam plačuje v dogovorjenem roku, redno prihajajo tudi plače zaposlenih, z večino drugih dobaviteljev pa so dogovorjeni za poplačilo obveznosti z odloženim rokom, saj se, kot pravita predsednik upravnega odbora zadruge Matjaž Brezovar in predsednik nadzornega odbora Pavel Vidic, tudi sami srečujejo s podobnimi zamudami pri plačilih.

Kljub težavam je zadruga svoje finančne obveznosti v minulem letu zmanjšala za skoraj 800.000 evrov. Plačila potekajo v skladu z dogovorom z bankama in so v precejšnji meri odvisna od dinamike odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja. Temu področju so lani sicer posvetili precej pozornosti in med drugim zadruga zdaj končno razpolaga s celovitim popisom svojega premoženja. Tega so lani nekaj že odprodali, izboljšanje poslovnega rezultata pa so dosegli tudi z nižanjem nekaterih stroškov, predvsem storitev. V drugi polovici leta so, večinoma z mehkimi ukrepi, krepko znižali tudi število zaposlenih, ki je s 173 padlo na 148.

Nekaj ljudi je odšlo iz režije, najbolj pa se je število sodelavcev zmanjšalo v trgovski dejavnosti, v kateri je lani prišlo do kar nekaj sprememb. Predvsem agrotehnične trgovine so ponovno zabeležile velik upad prihodkov, skoraj 20-odst., in zaradi negativnih trendov ter s ciljem optimizacije poslovanja je zadruga lani zaprla dve trgovini – Agrosvet na Ljubljanski cesti v Novem mestu in Tehnično trgovino na Vinici. Poleg tega je trgovino Dom iz prvega nadstropja poslovne stavbe ZNC na Šentjernejski cesti v Novem mestu preselila v Trgovino Hobi, ki deluje na istem naslovu v najnižji etaži stavbe. Za najem izpraznjenih prostorov trgovine Dom se dogovarjajo s potencialnim najemnikom, ki naj bi se vselil že letos, iščejo pa tudi najemnike za druge prostore.

Po oceni vodstva (dokončne bilance še pripravljajo) je zadruga lani ustvarila okoli 26,5 milijona evrov prihodkov, od tega so čisti prihodki iz prodaje znašali 24,7 milijona. To je okrog 10 odst. manj kot lani, a je zadruga na račun odprodaje premoženja (trgovina na Vinici in nekaj kmetijskih zemljišč) ter nižanja stroškov ustvarila pozitiven rezultat, kar je glede na več kot 600.000 evrov izgube v letu 2015 uspeh. Za leto 2017 načrtujejo vsaj 3-odst. rast prihodkov. »Rezerve imamo še na veliko področjih. Imamo odlične izdelke, več pa moramo narediti na trženju. Glavni letošnji cilj je obrniti trend prodaje navzgor, kar bo prineslo boljše rezultate in izboljšanje likvidnosti,« pravi direktorica.

Optimizem izhaja iz rasti odkupne cene mleka, ki jo je zaznati v zadnjih mesecih, do konca tega leta pa naj bi se povzpela na 30 centov na liter. Cena mleka je dno sicer dosegla septembra lani, ko je znašala vsega 25 centov za liter, povprečna letna odkupna cena pa je znašala 27 centov. Kot poudarjajo v zadrugi, jim je pri svojem edinem kupcu, Ljubljanskih mlekarnah, v resnici uspelo doseči eno najvišjih odkupnih cen v Sloveniji. Pomembna je tudi pridobitev certifikata Izbrana kakovost, ki so ga za svoje mleko pridobili konec lanskega leta, na področju mesa pa ga bodo predvidoma v začetku tega leta.

Rahel padec odkupa je zadruga zabeležila tudi v programu rastlinska proizvodnja. K temu je največ prispevala nizka cena paprike, kar je posledica uvoza, pa tudi odlična sezona pri vrtičkarjih. So pa zato zelo zadovoljni z rezultati prodaje zgodnjega krompirja, kjer so zaradi ugodnih vremenskih razmer za nekaj tednov prehiteli konkurenco. Na področju zelenjave sicer vidijo še veliko potencialov, vse bolj aktivni pa so tudi na razpisih za dobavo javnim ustanovam, ki se zadnje čase v večji meri odločajo za možnost nabave lokalno pridelane hrane.

Precejšen padec, okoli 15 odst., so zabeležili v programu mesarstvo, kjer sta klavnica in predelava lani začeli delovati na skupni lokaciji v Črnomlju. Za letos spet načrtujejo okoli 15-odst. rast, in tudi sicer program mesarstvo, sploh predelavo, v zadrugi vidijo kot veliko priložnost. Lani so denimo za svojo tlačenko in belokranjsko klobaso, ki jo nameravajo zaščititi, na sejmu Agra dobili srebrni medalji, za letos pa so si zadali cilj okrepiti prodajno mrežo. S svojim največjim kupcem Mercatorjem so se že dogovorili, da bodo šestim obstoječim prodajnim lokacijam dodali osem novih.

KZ Krka tako kljub težavam v prihodnost zre s smelimi načrti in optimizmom, v pomlad pa bodo tudi letos vstopili s tradicionalnim, že 23. Gregorjevim sejmom, ki bo na Grabnu potekal od 10. do 12. marca. Tudi letos obljubljajo številne razstavljavce ter bogat spremljevalni in izobraževalni program, če bodo imeli srečo z vremenom, pa pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev.

Članek je bil 26. januarja 2017 objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić