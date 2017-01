Olajšave za družinske člane lahko uveljavljate do petka

30.1.2017 | 10:25

Vir slike: Furs

Ljubljana - Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, morajo vlogo na pristojno finančno upravo oddati najpozneje do 6. februarja, so opozorili na Finančni upravi RS (Furs).

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine je mogoče oddati elektronsko prek sistema eDavki. Kratka navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS.

Če zavezanec želi sodelovati v nagradni igri, se mu za oddan obrazec preko eDavkov dodeli srečka, s katero se poteguje za nagrado v višini 10.000 evrov.

Obrazec vloge je mogoče na svoj pristojni finančni urad (osebno ali po pošti) vložiti tudi v pisni obliki. Obrazca sta v pdf in wordovi obliki objavljena na spletni strani Finančne uprave RS.

Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanci pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki.

Splošne in kratke informacije v zvezi z vzdrževanimi družinskimi člani so objavljene v posebni brošuri Davki na 1,2,3.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS.

Glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane Furs še posebej izpostavlja pravico do povišane posebne olajšave zavezanca za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če:

B. B.