Jon zmagal na državnem tekmovanju v naravoslovju

30.1.2017 | 11:30

Jon Judež (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Otvoritev 5. državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja. (Vir fotografije: ZOTKS)

Ljubljana - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je razglasila zmagovalce 5. državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja, ki je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika srednjih šol. 85 dijakov in dijakinj, ki so dosegli najboljše rezultate na šolskih izbirnih tekmovanjih in se tako uvrstili na državno tekmovanje, se je na ljubljanski Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo pomerilo v nalogah s področja biologije, kemije in fizike. Največ znanja s področja naravoslovja je prikazal Novomeščan Jon Judež z Gimnazije Novo mesto in tako osvojil prvo mesto. ZOTKS je skupno podelila 22 zlatih in 6 srebrnih priznanj.

»S tekmovanjem iz znanja naravoslovja spodbujamo mlade k večjemu udejstvovanju na tem področju. Izjemno široko znanje naših dijakov iz naravoslovja in matematike je lani doprineslo k zgodovinskemu uspehu, saj so se mladi slovenski naravoslovci z olimpijade vrnili z zlato in srebrno medaljo, kar je prva zlata medalja za Slovenijo v desetletni zgodovini tega tekmovanja,« je povedal Jožef Školč, glavni tajnik zveze društev ZOTKS.

Na 5. državno tekmovanje se je uvrstilo 95 dijakinj in dijakov iz vse Slovenije, ki so si mesto na državnem tekmovanju prislužili na šolskih tekmovanjih. Ta so potekala v drugi polovici novembra 2016, udeležilo pa se jih je 616 srednješolcev. Za zlata in srebrna priznanja pa se je v končnem med seboj pomerilo 85 srednješolk in srednješolcev.

Najboljših šest tekmovalcev z državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja se je uvrstilo tudi v izbor za ekipi, ki bosta slovenske barve zastopali na evropski naravoslovni olimpijadi The European Union Science Olympiad (EUSO). Ta bo potekala od 7. do 14. maja 2017 v Kopenhagnu na Danskem. Iz vsake države Evropske unije lahko tekmujeta po dve ekipi, sestavljeni iz treh dijakov in dijakinj. Ekipe tekmujejo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja – biologije, kemije in fizike.

Na lanski olimpijadi v Estoniji, na kateri je sodelovalo 46 ekip iz 23 držav, je šest slovenskih srednješolcev doseglo zgodovinski uspeh – ena ekipa je osvojila zlato odličje, druga pa srebrno. Na letošnji olimpijadi bo Slovenija z ekipama s po tremi tekmovalci sodelovala šestič, leta 2018 pa bo tekmovanje tudi gostila.

Na naravoslovno olimpijado The European Union Science Olympiad (EUSO) so se uvrstili: Jon Judež (Gimnazija Novo mesto, mentorica Branka Klemenčič), Tijan Prijon (Gimnazija Bežigrad, mentorica Marjana Benedik), Klemen Bogataj (Gimnazija Škofja Loka, mentorica Mojca Mravlja), Ana Meta Dolinar (Gimnazija Bežigrad, mentor Peter Gabrovec), Aleš Globočnik (Gimnazija Kranj, mentorica Tatjana Mohar), Maša Predin (II. gimnazija Maribor, mentorica Zdenka Keuc).

B. B.