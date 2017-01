Simfonični Pavček, Kosovel, Kozina ...

30.1.2017 | 12:30

V novomeškem simfoničnem orkestru skupaj igrajo učitelji, nekdanji in sedanji učenci Glasbene šole Marjana Kozine. (Foto: I. Vidmar/arhiv DL))

Letošnji koncert novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku sta predstavila ravnatelj Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in župan Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kulturni praznik v Novem mestu tradicionalno pomeni veliki koncert novomeškega simfoničnega orkestra. Tokrat se bodo simfoniki v športni dvorani Marof someščanom predstavili na predvečer praznika, 7. februarja, ob 19. uri, program pa so spisali predvsem domači avtorji in domači nastopajoči, pravi uvod v koncert pa bo Pačkova pesem Dober dan, življenje, ki jo je na notno črtovje prelil skladatelj Rok Golob, zapela pa jo bo nekdanja učenka novomeške glasbene šole Maja Bevc.

Bilo je prav tako 7. februarja leta 1990, ko je v počastitev kulturnega praznika v Domu kulture orkester na pobudo in pod vodstvom tedanjega ravnatelja novomeške glasbene šole Zdravka Hribarja sploh prvič stopil na oder. Koncert novomeškega simfoničnega orkestra se je v naslednjih letih preselil v vsakič nabito polno športno dvorano Marof in postal tradicionalna osrednja novomeška prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.

Letošnji koncert simfoničnega orkestra, ki tudi tokrat predstavlja vrhunec novomeških prireditev ob kulturnem prazniku, ki jih poleg glasbene šole prirejajo tudi Zavod Novo mesto, Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej in Knjižnica Mirana Jarca, sta danes dopoldne predstavila ravnatelj Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

"Novomeščani in tudi jaz kot župan posebej, smo lahko ponosni na tradicijo praznovanja kulturnega praznika s simfoničnim orkestrom naše glasbene šole, ki je eden najboljših ljubiteljskih simfoničnih orkestrov pri nas," je poudaril župan in besedo predal ravnatelju glasbene šole, ki je povedal, da je orkester priprave na ta koncert začel takoj po koncu lanske sezone že maja.

"V orkestru so združene vse generacije novomeških glasbenikov, saj v njem igrajo tako sedanji kot nekdanji učenci pa tudi učitelji. Tokrat smo se oprli predvsem na domače skladatelje, iztočnica in rdeča nit koncerta pa je pesem Toneta Pavčka Dober dan, življenje," je povedal Matija Slak.

Vseh nastopajočih bo 120, poleg 95-članskega simfoničnega orkestra pa bo na oder stopilo še šest solistov, plesalki in projektni mešani pevski zbor, ki ga vodi Jožica Prus. Solistične vloge so tokrat poleg že omenjene Maje Bevc pripadle sopranistki Valeriji Šoster, profesorici petja na novomeški glasbeni šoli, nekdanjima učenkama violinistki Manji Slak in pianistki Evi Zec, mezzosopranistki Ireni Yebuah Tiran in Borutu Antončiču, šentjernejskemu glasbeniku, ki nastopa pod umetniškim imenom Bort Ross. Glasbenikom se bosta tokrat pridružili še plesalki Eva Krštinc in Tinkara Susman.

Kot rečeno, v programu prevladujejo skladbe domačih avtorjev. Orkester bo za "ogrevanje" zaigral skladbo Roka Goloba Svitanje, ki mu bodo sledile uglasbena Pavčkova pesem Dober dan, življenje, Belokranjske pisanice - Ob Kolpi Danila Bučarja in uglasbena pesem Srečka Kosovela Otrok s sončnico, ki jo je prav tako uglasbil Rok Golob. V drugem delu se bo orkester vseeno odpravil prek nacionalnih meja in zaigral Ljubezen mojega življenja Freddieja Mercuryja in temo iz filma Forrest Gump Alana Silvestrija v priredbi Calvina Custerja.

Spodobi se, da orkester na svojem koncertu počasti tudi ime novomeškega skladatelja Marjana Kozine, po katerem ima novomeška glasbena šola tudi ime - tokrat bodo to storili z Mojčino pesmijo in Večerno pesmijo iz operete Majda. Zaključek bo, tako kot začetek, pripadel Roku Golobu, ki je uglasbil tudi pesem Bine Štampe Žmavc Svetovja.

I. Vidmar