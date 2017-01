V Trebnjem jutri sprejem za Miho Zarabca

30.1.2017 | 14:30

V Trebnjem bodo jutri sprejeli bronastega Miho Zarabca. (Foto: J. S./arhiv DL)

Trebnje - Potem ko so člani slovenske rokometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v Parizu osvojili bron, je na nogah tudi Trebnje, od koder prihaja Miha Zarabec, sicer trenutno član Celja Pivovarne Laško. A uspešno rokometno pot, ki jo je ta konec tedna okronal z bronasto kolajno, je začel pisati v domačem Trebnjem, kjer mu jutri popoldne pripravljajo sprejem.

Dobitnika bronaste medalje bodo Trebanjci in Trebanjke pozdravili v tukajšnjem mestnem parku jutri ob 17. uri. Na sprejemu, nad katerim bdijo Rokometni klub Trimo Trebnje, občina Trebnje, krajevna skupnost Trebnje in številni drugi, bodo nastopili trebanjski godbeniki in mažorete ter drugi. »Za brezplačni teran in kranjske klobase smo poskrbeli, vi pa prinesite slovenske zastave in dobro voljo ter močne glasilke,« vabijo prireditelji.

J. S.

