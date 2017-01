Prijeli roparja, ki je grozil z nožem

30.1.2017 | 14:05

Krške policiste so 26. 1. okoli 17.30 poklicali na pomoč iz trgovine v Brestanici, kjer naj bi zamaskirani neznanec z nožem grozil zaposleni in po ropu pobegnil. Novomeški OKC je opis storilca posredoval vsem policijskim patruljam na širšem območju. Okoli 20.30 je policist Policijske postaje Sevnica 27-letnega osumljenca iz Hrvaške prijel in mu zasegel nož.

Policisti so izsledili in prijeli tudi sostorilca, 36-letnega državljana Hrvaške, ki je 27-letnemu roparju nudil pomoč pri storitvi kaznivih dejanj. Med preiskavo so ugotovili, da je 27-letni osumljenec po ropu prodajalne v Brestanici na enak način oropal gostinski lokal v Sevnici. Tudi v tem primeru je zaposleni grozil z nožem. Policisti Policijske postaje Krško so osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je za oba odredil pripor.

Prijeli vlomilca

Novomeške policiste je 28. 1. v poznih večernih urah občan obvestil, da je v naselju K Roku pregnal vlomilca. Na podlagi opisa osumljenca in smeri bega so policisti na Šmihelski cesti izsledili in prijeli 29-letnega osumljenca iz Novega mesta. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je na parkirnem prostoru iz odklenjenega avtomobila odtujil več predmetov in pobegnil. Ukradene predmete so policisti zasegli, osumljenca pa bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Gorelo v Semiču in na Malkovcu

Črnomaljski policisti so bili 29. 1. popoldne obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Semiču. Požar, ki je zajel ostrešje stanovanjske hiše, so gasilci omejili in pogasili. Škode je za okoli 20.000 evrov.

V noči na 30. 1. pa so bili sevniški policisti obveščeni o požaru počitniške hiše v kraju Malkovec. Gasilci so požar omejili in pogasili. Ogenj je uničil celotno ostrešje objekta in povzročil za 20.000 evrov premoženjske škode.

Okoliščine oziroma vzrok za nastanek požarov policisti še preiskujejo. Po zaključenih preiskavah bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

S ceste

Šentjernejski policisti so bili 27. 1. okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči pri Dolenjem Mokrem Polju. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 24-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad osebnim vozilom in zapeljal s ceste. 24-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V podvoz

27. 1. nekaj pred 22. uro se je zgodila prometna nesreča v Črnomlju. Policisti so ugotovili, da je 65-letni voznik tovornega vozila s prikolico zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v podvoz pod železniško progo. Voznik tovornega vozila, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in zaradi vožnje pod vplivom alkohola napisali obdolžilni predlog.

Bežal policistom

V noči na 28. 1. so brežiški policisti med kontrolo prometa v Spodnji Pohanci ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, v Zgornji Pohanci pa zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v obvestilno tablo. 19-letni voznik začetnik, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola. Policisti so ga odpeljali v prostore za pridržanje, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehiter

V noči na 28. 1. so policisti Policijske postaje Krško izvajali meritve hitrosti v Krškem. Ustavili so voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih tablic, ki je v naselju prekoračil hitrost za 17 km/h. 34-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prevrnil se je na avtocesti

28. 1. nekaj pred 6. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri počivališču Dul. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom in se z vozilom prevrnil. Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Vlomilci in tatovi

Na delovišču na Otočcu je v noči na 27. 1. nekdo vlomil v zabojnik in odtujil električne vodnike. Povzročil je za okoli 7000 evrov škode.

Med 26. 1. in 27. 1. je na Šmihelski cesti v Novem mestu neznanec vlomil v gostinski lokal in odtujil manjšo vsoto gotovine in nekaj steklenic alkoholnih pijač.

Na Trdinovi ulici v Novem mestu je 27. 1. nekdo izkoristil krajšo odsotnost lastnikov in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in nakit in povzročil za 5000 evrov škode.

V kraju Hrastovica na območju Policijske postaje Trebnje je 29. 1. popoldne neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in dokumente. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Prijeli pet tujcev

Policisti na Mejnem prehodu za mednarodni železniški promet Dobova so 29 .1. na tovornem vlaku, ki je pripeljal iz Zagreba, v enem izmed vagonov izsledili in prijeli pet tujcev, ki so se poskušali izmakniti mejni kontroli. Dva državljana Pakistana, državljana Sirije, državljana Eritreje in državljana Mavretanije so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.