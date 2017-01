Yaskawa se je odločila za Slovenijo zaradi dobrih izkušenj

30.1.2017 | 16:10

S tiskovne konference (Foto: M. L.-S)

Kočevje - Predsednik vlade Miro Cerar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, predsednik Yaskawa Europe in podpredsednik Yaskawa Electric Corporation Manfred Stern in župan občine Kočevje Vladimir Prebilič so na današnji tiskovni konferenci v Kočevju uradno obelodanili odločitev japonskega koncerna Yaskawa, da bo svojo novo tovarno robotov zgradil v Kočevju. Ob tem so predstavniki vlade, ki so se v Kočevju sestali na delovnem obisku s predstavniki občine in Yaskawe, predstavili tudi aktivnostih vlade RS na področju spodbujanja neposrednih tujih investicij.

»Veliko smo delali na tem, da bi Yaskawa prišla v Slovenijo,« je povedal predsednik Cerar o prizadevanjih vlade, pa tudi drugih deležnikov: ministrstva za gospodarski razvoj, ministrstva za infrastrukturo in občine Kočevje, da bi Yaskawa, ki je v Sloveniji že prisotna s svojo proizvodnjo v Ribici, v Sloveniji odprla tudi svojo tovarno in svoj raziskovalni center za celo področje Evrope. Kot je povedal, bo vlada zato, da bodo omogočili gradnjo, prispevala 20 odst. vrednosti k tej naložbi, za katero se je Yaskawa odločila, da jo bo uresničila v Kočevju, tudi zaradi modernizacije proge Grosuplje – Kočevje. Kot je dejal Cerar, je bil eden od dejavnikov zakaj namerava Yaskawa odpreti svojo novo tovarno v Kočevju tudi to, da bodo z modernizacijo proge omogočili boljšo železniško logistiko in boljši transport.

»Z zadnjo japonsko investicijo v Helios je japonskih investicij že preko pol milijarde evrov, kar dokazuje, da smo uspešni na področju privabljanja tujih neposrednih investicij, ki jih je bilo do konca leta 2015 12,6 milijarde, kar je 13,4 odst. več, kot je bilo leto prej. Pa tudi v lanskem letu smo dobro rastli. Do oktobra lani so te investicije narastle na 12,26 milijarde,« je povedal minister Počivalšek, ki je izrazil zadovoljstvo, da japonska podjetja prepoznavajo Slovenijo kot državo, v katero je vredno investirati. Kot je dejal, si želijo vedno več investicij, domačih in tujih, kajti le tako bomo obdržali tempo dobre gospodarske rasti, ki smo jo začeli pred dvema letoma in znaša skoraj 3 odst., kar je na nek način malo čez evropsko povprečje. »Za investicijo Yaskawe smo po posebnem postopku že odobrili 5,6 milijona evrov pomoči za izvedbo te investicije, ki bo stala 25 milijonov evrov in bo zaposlila 200 novih delavcev,« je povedal.

Minister Gašperšič je povedal, da so se na obisku v Kočevju pogovarjali o tem, da čim prej usposobijo vse, kar je potrebno, da bo investicija Yaskawe v Kočevju zaživela. »Dogovorili smo se, da bosta oba daljnovoda pravočasno prestavljena zato, da se bodo lahko zemljišča, kjer sta, sprostila. V ta namen smo že govorili z direktorji obeh podjetij, tako Elektro Ljubljana, kot Eles, in to sodelovanje je zagotovljeno, tako da bomo vse aktivnosti v sodelovanju z občino Kočevje uspešno in pravočasno izvedli,« je dejal in dodal, da je tudi prihod obnovljene železniške povezave zelo pomemben tako za Yaskawo, kot tudi za ostale gospodarske dejavnike v tem območju.

Manfred Stern je v imenu Yaskawe povedal, da je Yaskawa vodilno podjetje na področju robotike in da do sedaj še ni imela tovarne za proizvodnjo robotov v Evropi. O tem, zakaj so se odločili, da bodo prvo tovarno robotov v Evropi postavili v Sloveniji, je dejal, da so bili v preteklosti izjemno zadovoljni z vsemi deležniki, vlado, univerzami… »Tako smo že oktobra lani vedeli, da bo ta tovarna v Sloveniji, odločiti pa smo se morali, kam jo umestiti. Konec leta smo se odločili za Kočevje,« je povedal in dodal, da bodo v Kočevju najprej začeli s proizvodnjo robotov, nato pa nameravajo svoje delovanje na tem področju še razširiti. Ob tem se je posebno zahvalil predsedniku vlade Miru Cerarju, s katerim so se večkrat sestali, pa tudi kočevskemu županu, ki je vedno imel pri roki vse potrebne informacije. Kot je povedal, naj bi z deli na postavitvi nove tovarne v Kočevju začeli letos jeseni, jeseni prihodnje leto pa že pričakujejo prve izdelke.

»Vse naloge, ki smo si jih sedaj zadali in sicer: premiki vodov, zamenjava zemljišč, sprememba namembnosti, sprejetje OPN-ja in vse ostalo, v naši državi ne bi bilo mogoče uresničiti, če ne bi imeli prave ljudi, ki razumejo, kako hitro je treba reagirati, da lahko ustvarimo pogoje za razvoj gospodarstva,« pa je Prebilič pohvalil tako vlado, kot ministrstva in vse ostale, ki so oz. še bodo omogočili, da bodo lahko pravočasno opravili vsa potrebna dela pred pričetkom izgradnje nove Yaskawine tovarne v Kočevju. »Prepričan pa sem, saj pogovori peljejo v pravo smer, da bo že v kratkem nova investicija,« pa je ob tem, za sedaj še dokaj skrivnostno, že napovedal tudi novo investicijo na Kočevskem.

M. Leskovšek-Svete