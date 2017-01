Tokrat gorelo v Ručetni vasi

31.1.2017 | 07:00

Minulo noč ob 1.56 uri je v Ručetni vasi, občina Črnomelj, zagorel vikend velikosti 7 x 5 metrov. Požar so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Črnomelj in Petrova vas, ki so do jutranjih ur ostali na požarni straži. Požar je uničil ostrešje in podstrešne prostore objekta. Vzrok in škoda še nista znana.

Medtem so včeraj popoldne v ulici Trdinova pot v Semiču gasilci PGD Semič nudili pomoč pri prekrivanju strehe stanovanjske hiše po nedeljskem požaru.

Dimniški požar

Sinoči ob 21.11 so v Dolenji Pirošici, občina, Brežice, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Pirošica in Cerklje ob Krki so varovali objekt, da so saje zgorele in pregledali prostore.

Voda v vrtcu

Ob 8.29 je v naselju Žalna, občina Grosuplje, zaradi počene vodovodne cevi vdrla voda v prostore vrtca Kekec. Posredovali so gasilci PGD Žalna in Grosuplje, ki so zaprli glavni vodovodni ventil in iz prostorov prečrpali vodo.

Nevarna najdba

Ob 16.26 se je v naselju Ponova vas pri Grosupljem našel topovski udar M-81. Pripadnik državne ekipe NUS Ljubljana ga je na kraju uničil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC izvod Kambič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 8.00 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK;

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABEN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 9. in 9.45 uro ter med 13.15 in 14. uro na območju TP Župelevec, Bojsno, Bojsno šola, Slopno in Veseli Vrh, med 9. in 14. uro na območju TP Spodnje Bojsno, med 9. in 11. na območju TP Volčje ter med 12. in 14. na območju TP Zgornje Gabrje.

M. K.