Kadilci v povprečju izgubijo od 10 do 15 let življenja

31.1.2017 | 08:30

Ljubljana - Danes obeležujemo dan brez cigarete, ki naj bi vsem kadilcem pomenil priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Raba tobaka je vodilni preprečljivi vzrok številnih prezgodnjih smrti v Sloveniji (vsaka 7. med 30-44 letom in vsaka 3. med 45-59 letom starosti), kroničnih nenalezljivih bolezni in drugih bolezni ter zdravstvenih težav že v obdobju mladostništva, kar zahteva visok davek za zdravje, blagostanje prebivalcev Slovenije, za zdravstveni sistem in celotno družbo.

Kajenje tobaka škoduje vsakemu organu in škodljivo vpliva na zdravje skozi celotno življenje. Zdravje je ogroženo tudi pri nekadilcih, ki so dolgotrajno izpostavljeni tobačnemu dimu; prav tako je ogroženo zdravje še nerojenega otroka, če kadi nosečnica, so v izjavi za javnost zapisali v Nacionalni mreži nevladnih organizacij s področja javnega zdravja – Mreža NVO varujejo naše zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Mreža 25x25, Preventivna platforma in Rdeči križ Slovenije.

Zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem, v Sloveniji letno umre okoli 3600 oseb, sicer kadilci v povprečju izgubijo od 10 do 15 let življenja, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Sicer na NIJZ opozarjajo, da v Sloveniji še vedno kadi skoraj vsak četrti odrasli, kajenje pa je precej razširjeno tudi med mladostniki. O škodljivosti uporabe tobaka govori statistika, ki kaže, da dve tretjini kadilcev umreta zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, kadilci pa imajo veliko let pred smrtjo slabo kakovost življenja.

Kajenje tobaka po navedbah NIJZ škoduje tako rekoč vsakemu organu v telesu: "Povzroča številne vrste raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja ter številne druge bolezni, med drugim sladkorno bolezen, revmatoidni artritis, bolezni oči, motnje erekcije, splošno poslabšano zdravstveno stanje in podobno."

V Sloveniji se lahko brezplačno vključite v delavnice in svetovanja za opuščanje kajenja za odrasle in mladino, in sicer v zdravstvenih domovih (ZVC) ter Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

J. A.