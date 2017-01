V Ribnici sprejem za bronasta Nika in Jana

31.1.2017 | 09:10

Ribnica - Med junaki pravkar končanega svetovnega prvenstva v rokometu v Franciji sta bila tudi Ribničana Nik Henigman in Jan Grebenc. Njun delež v tekmi, ki je proti Hrvaški odločala za tretje mesto, je bil izjemen. Petkrat sta se vpisala med strelce, izkazala tako v napadu kot v obrambi ter z asistencami.

Nepopisno slavje, ki se je začelo ob zadnjem sodniškem žvižgu in nadaljevalo globoko v sobotno noč v deželi galskih petelinov, se je še posebej ogrelo ob prihodu reprezentance na zagrebško letališče. Med prečkanjem slovensko hrvaške meje na Obrežju v nedeljo so prijatelji rokometa v še večjem številu pričakali slovenske športne heroje. Med tem se je pred športnim centrom v Ribnici zbirala množica ne le Nikovih in Janovih sovaščanov iz Rakitnice in Goriče vasi, ampak iz vse ribniške doline. Ko sta se pripeljala pod žaromete reflektorjev in prešerno množico, je do besede prvi prišel Jan Grebenc, ki ga je ob vsej poti presenetilo športno oziroma ljudsko rajanje, enako je bilo tudi v Ribnici .

»Tega nisem pričakoval. Presenečen sem. Z Nikom sva še pod vtisom velikega uspeha. Zadnjih deset minut tekme proti Hrvaški…..nikoli jih ne bom pozabil, » je vtise strnil Jan, ki ga je selektor Vujović poklical v svoj vrste po porazu reprezentance proti Španiji. Ostale tekme je Jan odigral z odliko.

Enako tudi Nik, ki se je avgusta udeležil olimpijskih iger v Braziliji. »Kaj naj rečem kot to, da ima bronasta kolajna zlati lesk. Zdaj nas čakajo tekme v domačemu prvenstvu in skupinski nastopi v pokalu EHF«.

"Tako Nik kot tudi Jan sta prihodnost slovenskega rokoma«, ju je po svetovnemu prvenstvu pohvalil selektor Veselin Vujović.

Besedilo in foto: Milan Glavonjić