Najbolj donosen med mestnimi parkomati je …

31.1.2017 | 10:20

MO Novo mesto od julija 2015 za makadam parkirišče ob Kandijski cesti plačuje dva tisočaka najemnine mesečno. Po njihovi oceni so s parkirninami in letnimi dovolilnicami strošek najema uspeli pokriti. A tudi če so prodali okoli 50 letnih dovolilnic po stari, višji ceni za 400 evrov in če lanskemu znesku s parkomata (6.356,40) prištejemo še polovico leta 2015 po najvišjem mesečnem prihodku, do pozitivnega rezultata zmanjka okoli šest tisočakov. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Že letos poleti naj bi na Glavnem trgu zaradi prenove zaživelo gradbišče. Prenove, ki se je večina stanovalcev in trgovcev središča sicer veseli, a hkrati s strahom pričakuje, saj ne vedo, kako bodo v tem času sploh dostopali do svojega doma ali poslovnega prostora. Še več dvomov pa se poraja v javnosti, ko govorimo o trgu, prvenstveno namenjenem pešcem in kolesarjem. Kje bodo nadomestna parkirišča, se sprašujejo mnogi, mi pa smo se poleg iskanja tega odgovora lotili pregleda parkirnega sistema kot celote.

V zadnjih letih so lahko tako meščani kot obiskovalci od drugod opazili, da velja strožji parkirni red, predvsem na račun številčnejšega nadzora mestnih redarjev in tudi zaposlenih na novomeški komunali, kar priznavajo tudi na občini: »Poudariti želimo, da je strožja parkirna politika – vključno s parkirnino – del celovitega urejanja mirujočega prometa, katerega cilji so usmerjeni v boljšo kakovost življenja naših občanov. Javne parkirne površine so bile leta površno upravljane, na številnih je pogosto nastajal nered (nepravilno parkiranje, celodnevno ali večdnevno zasedanje parkirišč ob neplačilu parkirnine, pomanjkljiv nadzor), ki je oteževal uporabo parkirišč voznikom, ki so potrebovali dostop do storitev na določenem območju. Takšni sistemi dokazano ne prinašajo razvoja. Ocenjujemo, da bomo porabili kar nekaj let, da vsi akterji opravijo svoje naloge in uredimo delovanje občine tako, kot je v razvitih okoljih že desetletja v navadi.«

VEČ KOT 370 TISOČAKOV

Mesto sicer ponuja 31 javnih parkirišč, večina jih je v lasti MO Novo mesto, sem sodita tudi parkirni hiši Portoval in Novi trg, dve parkirišči pa imajo v najemu. Skupno je tako v mestu in okolici na voljo nekaj več kot tisoč parkirnih prostorov, vse pa upravlja komunala, ki vodi tudi ločeno evidenco 16 parkomatov po mestu. V vseh skupaj se je, vključno s skoraj 200 parkirišči parkirne hiše Novi trg in 72 v hiši Portoval, v lanskem letu nabralo skoraj 377.000 evrov. Med najbolj »donosnimi« je plačljivo parkirišče pri zdravstvenem domu, kjer oba parkomata skupno zbereta za dobrih osem tisočakov parkirnine mesečno. Druga na lestvici je zgornja ploščad na Novem trgu z dobrimi 4.500 evri zbrane parkirnine na mesec, sledita parkomata na Glavnem trgu pri Mladinski knjigi (dobrih tri tisoč mesečno) in pod kavarno (tisočaka manj), dvema tisočakoma mesečno se približa tudi novo makadamsko parkirišče na Novem trgu, okoli tisoč in pol parkirnine mesečno pa zbere tudi parkomat na Prešernovem trgu.

DVA TISOČAKA ZA NAJEM

Kot omenjeno, je večina parkirišč v lasti novomeške občine, ki pa ima v najemu tudi dve večji makadamski parkirišči. Od julija 2015 je 110 parkirnih prostorov na voljo v Kandiji, občina pa za najem plačuje 2.000 evrov bruto na mesec. »Ocenjujemo, da nam je, kot je bilo načrtovano, s parkirninami in letnimi dovolilnicami (teh je bilo prodanih med 40 do 50) uspelo pokriti stroške najema,« pravijo in dodajajo, da je to parkirišče »nujno potrebno zaradi prenove mestnega jedra in zagotavljanja dodatnih parkirnih prostorov za posamezne najemnike (Furs, Hotel Center ipd.).« Parkirišče, ki je po naših ocenah večinoma bolj prazno kot polno, je sicer nabito zasedeno ob večjih prireditvah, ko je njegova uporaba občasno tudi brezplačna. Ko ni, pa se v tamkajšnjem parkomatu nabere približno 530 evrov parkirnine mesečno.

Od lanskega julija ima občina v najemu tudi okoli 60 parkirišč na območju porušene nekdanje občinske stavbe na Novem trgu 6, za kar plačujejo 700 evrov bruto na mesec, tamkajšnji parkomat pa zajema tudi že starejša parkirišča za pošto in zavarovalnico Triglav, tako da ločenega zneska ni mogoče podati.

KDAJ NOVA?

Vsak, ki za prost parkirni prostor v središču mesta »prevozi po tri kroge in več«, se bo strinjal, da je parkirišč v mestnem jedru že danes premalo. Še več skrbi in dvomov pa porajajo razkriti načrti prenove, po kateri lahko pozabimo na sedanjih 94 parkirnih mest na Glavnem trgu, pa še 42 na Rozmanovi ipd. Zaradi tega je občina poskrbela za omenjeni makadamski parkirišči v najemu, prihodke iz parkiranja pa nameravajo po zagotovilih z rotovža nameniti novim parkiriščem: »V načrtu je gradnja parkirne hiše Kapitelj, ki bo umeščena na območje pod Kapitljem ter vrtove med obstoječim parkiriščem in Strmo potjo. V 1. fazi je predvidena gradnja garažne hiše na območju obstoječega parkirišča s parkirnimi prostori v kleti in na nivoju obstoječega parkirišča (skupno 50 parkirnih prostorov). V 2. fazi je predvideno podaljšanje garažne hiše do Strme poti s parkirnimi prostori v kleti (50 parkirnih prostorov) in na strehi (35 parkirnih prostorov).« Ta mesec so na območju nove garaže izvedli geodetske meritve, idejni projekt naj bi bil zaključen do sredine maja, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2018 in 2019.

Še 18 novih parkirišč naj bi zaživelo z razširitvijo obstoječega parkirišča na Trdinovi ulici, garažna hiša je načrtovana tudi v novem objektu na Novem trgu 6, a priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta še poteka, zato o natančnem številu ne morejo govoriti, z občine pa so napovedali še novo parkirišče ob Težki vodi v letih 2018/19. Po ureditvi mestnega jedra je na Glavnem trgu namreč predvidenih »le« 17, na Pugljevi ulici 13 in na Rozmanovi 14 parkirnih prostorov.

Članek je bil 26. januarja 2017 objavljen v Dolenjskem listu.

Mirjana Martinović

