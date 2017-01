Gorjanski spev razveseljeval dvakrat

31.1.2017 | 11:30

Nastop v Dobravi.

Orehovica, Dobrava - Fantje iz Vokalne skupine Gorjanski spev so nedavno pripravili samostojni koncert v dvorani gasilskega doma v Orehovici, ta konec tedna pa so ga ponovili še v dvorani gasilskega doma v Dobravi.

Nastop v Orehovici.

Koncert je obsegal tri sklope: slovenske ljudske pesmi, dalmatinske in na koncu izbor Avsenikovih skladb. Dvakrat polna dvorana je bila navdušena nad ubranim fantovskim petjem. V goste so povabili tudi žensko vokalno skupino Mavrice iz Podbočja. Koncerta sta povezovala Branka Petkovšek in Matej Krmc. Po koncertu so fantje pogostili obiskovalce z dobrotami, ki so jih pripravile njihove žene in partnerke.

Fantje prihajajo iz šentjernejske, škocjanske in kostanjeviške občine. Skupina deluje od leta 2011, sedaj pod vodstvom Milana Pavliča. Pevci se lepo zahvaljujejo sponzorjem in vsem, ki so pripomogli k izpeljavi obeh koncertov.

L. M., foto: Ana Bregar