Po čakalnicah kradla ključe, mobitele, denarnice

31.1.2017 | 12:55

Foto: arhiv DL

Minuli konec tedna so policisti prejeli klice treh oškodovancev, katerim naj bi v čakalnicah dveh zdravstvenih ustanov v Novem mestu nekdo ukradel ključe avtomobilov, mobilni telefon in denarnico. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je neznana ženska iz žepov oblačil, ki so jih oškodovanci odložili v čakalnicah, odtujila ključe, mobilni telefon in denarnico. Na podlagi opisa sumljive ženske so na Otočcu izsledili in prijeli 41-letno osumljenko. S hitrim posredovanjem so uspeli preprečiti, da bi zakrila sledove kaznivega dejanja, saj so jo zalotili, ko je ukradene predmete poskušala sežgati. Osumljenko so odpeljali v prostore za pridržanje, po zaključeni preiskavi pa jo bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Audi ostal na meji

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj na izstop iz Slovenije pripeljala voznica osebnega avtomobila audi A4 italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ugotovili so, da je na vozilu poškodovana ključavnica, ključ avtomobila pa ponarejen. V evidencah policije ni bilo podatkov, da je vozilo ukradeno, so pa policisti od italijanskih kolegov izvedeli, da je lastnik vozila šele ugotovil, da mu je nekdo ukradel avto. Zato sp policisti 38-letni voznici iz Bolgarije odvzeli prostost in jo pridržali. Zasegli so tudi avtomobil. Osumljenko bodo danes s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Med tovorom v Slovenijo

Med opravljanjem mejne kontrole na Obrežju so policisti popoldan v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli skritih pet državljanov Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli Postopek s tujci na mejnem prehodu so prevzeli hrvaški policisti.

Vrnili ju bodo na Hrvaško

Policisti Policijske postaje Brežice so v noči na danes med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Bizeljskem izsledili in prijeli državljana Makedonije ter Sirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.