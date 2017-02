Padel v kopalnici, pomoč žal prepozna

1.2.2017 | 07:00

Včeraj ob 17.10 uri je v naselju Koprivnica, občina Krško, občan padel za vrati kopalnice. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Krško, ki so skozi okno vstopili v prostor in omogočili reševalcem NMP Brežice dostop do občana, ki je kljub oživljanju preminil na kraju dogodka.

Dimniški požar

Ob 21.53 so v Črmošnjicah pri Stopičah, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so nadzorovali izgorevanje saj v dimniku, pogasili gorečo izolacijo dimnika in pregledali okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC IZVOD KAMBIČ. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica grad 2 med 7.15 in 7.45 ter med 12.45 in 14. uro, na območju TP Ivanjše Grič in Male Vodenice med 7.15 in 8. uro ter med 13.25 in 13.40 uro in na območju TP Kostanjevica grad in Orehovec med 7.15 in 13.15 uro.

M. K.