TPV: Skoraj deset inovativnih predlogov na dan

1.2.2017 | 09:15

Vodstvo TPV (od leve): predsednik poslovodstva TPV mag. Marko Gorjup, prokurist družbe TPV Group Vladimir Bahč in član poslovodstva TPV dr. Ivan Erenda (Foto: B. B)

Predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup (Foto: B. B)

Direktor raziskovalno-razvojnega sektorja Krunoslav Šimrak (Foto: B. B)

Novo mesto - Skupina TPV je v torek pripravila 4. dan inovativnosti, na katerem so podelili tudi priznanja in nagrade za najboljše inovacijske predloge.

Podatki o inovacijski aktivnosti v TPV so impresivni. Samo lani so zaposleni v skupini podali skoraj 2.100 predlogov, kar je 2,6 predloga na zaposlenega oz. skoraj deset na dan. Število predlogov zadnja leta raste s 35-odst. letno stopnjo. V večini predlogov gre za majhne izboljšave procesov, a lansko inoviranje je rezultiralo tudi v šestih prebojnih inovacijah in enem globalnem patentu, pravi direktor raziskovalno-razvojnega sektorja Krunoslav Šimrak.

»Inoviranje je nikoli končana zgodba,« je v svojem nagovoru povedal predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup. Poudaril je izjemen pomen inovativnosti pri optimizaciji obstoječih proizvodnih in poslovnih procesov, predvsem pa pri pridobivanju novih poslov in doseganju konkurenčne prednosti na zahtevnem globalnem trgu avtomobilske industrije. In ker na tem področju v TPV ne zaspijo, jih cenijo tudi najzahtevnejši proizvajalci, kot so BMW, Mercedez Benz, Rolls-Royce, Jaguar, Renault, Volvo … Številnim so v zadnjih letih postali prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj. »Razvijajo izdelke za avtomobile, ki jih bodo začeli izdelovati šele čez pet let,« pravi Gorjup.

Odbor za inovacijske predloge v TPV je kot posameznik letos najbolj prepričal Bojan Gregorevčič (zamenjava kamer na rezalno-gubalni liniji), nagrado za najboljši timski inovacijski predlog pa so prejeli Toni Kambič, Mišo Pereško in Boštjan Piletič (vpeljava kolaborativnih robotov), podelili pa so tudi tudi nagrado Martina Severja za najboljše zaključno delo, ki jo je prejel Žiga Plut za svoje magistrsko delo z naslovom Modifikacija pritrdišča obese za osebno vozilo z zmanjšano maso.

Priznanja so prejeli tudi vsi zaposleni, ki so v preteklem letu zaključili izobraževanje: Tilen Boršnar, Mitja Drenovec, Robert Jakofčič, Matej Jevšček, Aleksander Karlovčec, Igor Makovec, Jure Mohar, Matjaž Ogorevc, Sonja Pavše-Grabrijan, Maruša Petan, Žiga Plut, Krunoslav Šimrak in Boštjan Vučajnk.

Letos je bila s ščepcem inovativnosti začinjena tudi sama podelitev nagrad. Nagrade in priznanja je namreč pripeljalo avtomatsko vodeno vozilo TPV Optimatik160, ki je plod lastnega razvoja in s katerim TPV žanje velike uspehe.

Kot je dejal Šimrak, se v TPV na področju inoviranja v prihodnosti vidijo predvsem v avtomatizaciji, napredni robotiki, avtonomnih sistemih in električnih vozilih ter na področju naprednih materialov.

Dan inovativnosti je zaznamovalo tudi predavanja dr. Tomaža Permeta, ki je govoril o tovarnah prihodnosti. Predstavil je smernice avtomatizacije in avtonomnih sistemov, možnosti obvladovanja in nadzorovanja procesov ter vpliv trendov avtomatizacije na inovativnost in hitro prilagodljivost podjetja.

Urška Jež in Julij Božič iz podjetja ABC Accelerator sta predstavila možnosti povezav industrijskih podjetij s start-up podjetji in načine za povečanje inovativnosti znotraj podjetja skozi filozofijo start-up delovanja.

Da je TPV je inovativno podjetje potrjujejo tudi prejeta priznanja, ki jih tudi v preteklem letu ni manjkalo. Pohvalijo se lahko z nacionalnim srebrnim priznanjem za inovativnost Gospodarske zbornice Slovenije, z zlatim in dvema srebrnima priznanjema za inovativnost Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in dvema srebrnima priznanjema Območne gospodarske zbornice Posavje.

B. Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni TPVjevec Lepo. Zdaj pa naj poleg Dneva inovativnosti organizirajo še tečaj Kako pravilno izpeljati odkup podjetja? :-) Preglej samo prijavljene komentatorje