Slovenski in hrvaški jedrski strokovnjaki podpisali sporazum o sodelovanju

1.2.2017 | 13:20

Sporazum o sodelovanju sta podpisala predsednik DJS Marko Čepin (levo) in predsednik HND Ivica Bašić. (Foto: DJS)

Z leve: Matjaž Žvar, član upravnega odbora DJS, Stanislav Rožman, član DJS in predsednik uprave NEK, Marko Čepin, predsednik DJS, Ivica Bašić, predsednik HND, Bruno Glaser, član upravnega odbora DJS, Davor Grgič, prejšnji predsednik HND.

Krško - Predsednika Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) in Hrvaškega jedrskega društva (HND – Hrvaško nuklearno društvo) sta včeraj v prostorih NEK v Krškem podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju. Ob podpisu sta prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS, in mag. Ivica Bašić, predsednik HND, poudarila, da imata društvi sorodno poslanstvo, to je miroljubna uporaba jedrske znanosti in tehnologije. S podpisom sporazuma želijo spodbuditi sodelovanje na institucionalni ravni ter okrepiti izmenjavo znanj in izkušenj med člani obeh društev, so sporočili iz Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.

»Sporazum, ki smo ga podpisali, pomeni formalizacijo dosedanjega sodelovanja med DJS in HND ter pomembno spodbudo za okrepitev izmenjave znanj med društvoma. V prihodnje načrtujemo redno medsebojno obveščanje o delu obeh društev in o dogajanjih na področju jedrske znanosti in tehnologije v Sloveniji in na Hrvaškem tako v jedrski energetiki kot na drugih področjih koristne rabe jedrske energije in jedrskih tehnologij, kot so raziskave, medicina in industrija. Prepoznavamo veliko priložnosti za sodelovanje, tudi na področju izmenjave društvenih publikacij ter sodelovanja pri organizaciji strokovnih oziroma znanstvenih dogodkov in javnih razprav,« je povedal Čepin.

»Slovenija in Hrvaška, enakopravni solastnici Nuklearne Elektrarne Krško, imata za seboj že več kot 40 let uspešnega sodelovanja pri izgradnji ter na področjih varnega projektiranja in obratovanja elektrarne. K temu je treba dodati tudi odgovornost in obvezo do varnosti in sprejemanja vpliva na okolje. Tako so tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz Slovenije in Hrvaške, zadnjih 25 let združeni v prijateljskih strokovnih društvih, imeli in še imajo odgovornost in obvezo glede sodelovanja pri raziskavah na področju miroljubne jedrske znanosti in tehnologije, spodbujanja pozitivnega ozračja v javnosti na svojih območjih ter nepristranskega ocenjevanja varnosti jedrskih objektov, vključno z obratovanjem elektrarne in njeno razgradnjo v prihodnosti. Danes to sodelovanje formaliziramo in upamo, da bo dolgoročno ter uspešno za obe društvi,« pa je poudaril Bašić.

Predsednika društev napovedujeta, da bodo z uresničevanjem ciljev sporazuma začeli že hitro v letošnjem letu. V kratkem bosta obe društvi imenovali svojega predstavnika, ki bo skrbel za učinkovito komunikacijo in koordinacijo aktivnosti med društvoma, so še dodali v DJS.

M. Ž.