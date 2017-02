Blaža Janca sprejeli tudi v domačem kraju

1.2.2017 | 10:05

Blaž se je na sprejemu v domači vasi posvetil tudi najmlajšim. (Foto: I. Vidmar)

Log - Na Logu je bilo včeraj slovesno. Sovaščani in številni rokometni privrženci so v domačem kraju pred gostilno Janc sprejeli svojega najbolj znanega sokrajana rokometaša Blaža Janca, z bronasto medaljo s svetovnega prvenstva v Franciji ovenčanega enega izmed najbolj obetavnih mladih rokometašev na svetu.

Potem ko je poslušal vse kitice Prešernove Zdravljice in govore lokalnih veljakov na čelu z županom, je tudi sam prišel do besede in v pogovoru s Tanjo Žibert opisal, kako je sam občutil prvenstvo in predvsem zadnje minut tekme s Hrvaško, ko je slovenskim rokometašem uspelo iz prepada splezati na vrh, nadomestiti zaostanek osmih zadetkov in si z zmago priigrati bronasto medaljo. "Šlo je gol po gol. V rokometu ni trojk," je mirno pripovedoval dvajsetletni mladenič, ki mu je bilo dano pri za vrhunskega rokometaša še rosnih dvajsetih letih doživeti tako olimpijske igre kot tudi največji uspeh slovenskega rokometa do sedaj. Jeseni bo Blaž naredil nov korak v svoji že sedaj izjemno uspešni karieri - iz vrst nekdanjih evropskih prvakov, Celja Pivovarne Laško, se bo preselil na Poljsko k aktualnim evropskim prvakom, v Kielce, k verjetno najboljšemu rokometnemu moštvu na svetu. Sokrajani so mu ob tem zaželeli veliko uspeha in se pridušali, naj ne pozabi, od kod je doma. Kdor pozna Blaža Janca, se gotovo ne boji, da bi ta skromni športnik kdaj pozabil domači kraj, kjer upajo, da bodo na njegovi športni poti še priložnosti za take sprejeme.

I. Vidmar

Galerija





























































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj Oceni korli tejli ložani so pa mal fuknjeni 1h nazaj Oceni laik Osrednji lik, rokometni biser Janc, bolj kot ne v drugem planu. Mal špegla s Trebnjem, kako cel kraj pričaka zvezdo, ne le Log. http://www.dolenjskilist.si/2017/02/01/169898/novice/novice_splosno/Bronasti_Zaro_Ponosen_sem__da_sem_Trebanjec/ Preglej samo prijavljene komentatorje