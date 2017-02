Kakšna bo usoda vrtcev v Šentjerneju in Trebnjem?; Kdo bo na čelu Zavoda Novo mesto?

1.2.2017 | 18:00

V njem preberite:

BRONASTI ROKOMETAŠI V DOMAČIH KRAJIH

Slovenska rokometna reprezentanca nam je minuli konec tedna v Parizu priredila pravo športno pravljico, rokometaši pa so se na začetku tedna vrnili v svoje domače kraje. Nekaj jih je tudi iz naših, zato smo bili na nekaterih sprejemih in jih zabeležili s fotoaparatom. Fotoreportažo s sprejema Blaža Janca na Logu pri Sevnici, Mihe Zarabca v Trebnjem in Nika Henigmana ter Jana Grebenca v Ribnici, si oglejte tudi v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

ROBERT JUDEŽ NE BO KANDIDIRAL ZA MESTO DIREKORJA

O delovanju novega Zavoda Novo mesto smo se pogovarjali z v. d. direktorjem Robertom Judežem, ki pravi, da je sprejel izziv in sedaj začasno vodi zavod, a ostati ne misli. Naša novinarka se je z njim pogovarjala tudi o plači in sodelovanju njegovega podjetja z zavodom, ki ga vodi.

KAJ SE BO ZGODILO S CSD?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je lotilo spreminjanja zakona o socialnem varstvu, kar predstavlja podlago za začetek reorganizacije centrov za socialno delo. Tudi tej temi namenjamo veliko časopisnega prostora, za Dolenjski list je odprto spregovoril direktor CSD Novo mesto Alojz Simončič in razložil svoje poglede.

USODA VRTCEV NEGOTOVA?

V Šentjerneju je nekaj svetnikov občinskega sveta pred glasovanjem o proračunu za letos protestno zapustilo sejo, zaradi nesklepčnosti tako glasovanja ni bilo, je pa zato sedaj med drugim ogrožena gradnja težko pričakovanega in prepotrebnega vrtca. Preverjali pa smo tudi, kako je z obljubljenim odprtjem dodatnih oddelkov vrtca v Trebnjem.

