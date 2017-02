Zvonko Lah poslej član poslanske skupine NSi

1.2.2017 | 14:15

Zvonko Lah (Foto: J. S., arhiv DL)

Ljubljana - Nepovezani poslanec Zvonko Lah, ki je avgusta lani izstopil iz poslanske skupine SDS, je od včeraj član poslanske skupine NSi, na današnji novinarski konferenci pa je pojasnil razloge za svoj vstop v NSi in njeno poslansko skupino. Dejal je, da se je za ta korak odločil, ker se z večino poslancev NSi razume in ker pozna veliko članov NSi v svojem lokalnem okolju, zelo blizu pa mu je tudi program.

Kot je povedal Lah, je kot nepovezani poslanec, kar je postal po izstopu iz poslanske skupine SDS, ugotovil, da je pri svojem delu omejen, saj ni bil član odborov državnega zbora, na plenarni seji pa mu je za razpravo pripadalo zgolj pet minut, je poročala STA.

Zato se je odločil, da se bo pridružil eni izmed poslanskih skupin. Da bo to NSi, se je poleg tega, da se razume z večino njenih poslancev in pozna veliko članov NSi v svojem okolju, odločil tudi zato, ker pozna področje, kjer je morda NSi nekoliko šibka, to je področje lokalne samouprave.

Sam ocenjuje, da bo delo v NSi bistveno lažje, kot je bilo v poslanski skupini SDS. Na vprašanje, kakšni so zdaj odnosi z njegovo nekdanjo poslansko skupino, pa odgovarja, da s poslanci, s katerimi se je razumel, sprememb v odnosih ni, pri tistih, s katerimi ni mogel delati, pa tudi zdaj ne pričakuje bistvenih sprememb.

Po besedah vodje poslanske skupine NSi Mateja Tonina je Lah v NSi in njeno poslansko skupino prišel brez vsakršnih pogojev, pri tem pa je prestal tudi štiri strankina sita, kar pomeni, da sta se morala z vstopom strinjati tako lokalni kot regijski odbor stranke, zeleno luč pa sta morala dati tudi izvršilni odbor in svet NSi. »Oba sta se strinjala, da ima poslanec Lah kvalitete, ki so za nas pomembne in bi nam lahko pomagale, da bo poslanska skupina delala še boljše,« je dejal Tonin.

Lah bo v poslanski skupini po besedah Tonina prevzel dolžnosti v odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, preiskovalni komisiji o Teš 6, mandatno-volilni komisiji in ustavni komisiji. Sicer pa so v poslanski skupini NSi po besedah njenega vodje dobrodošli vsi, ki izpolnjujejo njihov program oziroma ga želijo izpolnjevati skupaj z njimi.

Lah je konec poletja izstopil iz poslanske skupine SDS. Takrat je pojasnjeval, da ga je zlasti motilo, da se v stranki ne ukvarjajo s trenutnimi stvarmi in prihodnostjo, ampak s preteklostjo.

Poslanska skupina SDS po njegovem izstopu in pred njim že izstopu poslanca Andreja Čuša šteje 19 poslancev. Oba se je sicer SDS po poročanju STA odločila tudi tožiti za povrnitev stroškov za volilno kampanjo.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj Oceni Mara Če ga Nsi mislijo slučajno dati kot kandidata v Trebnjem, jih nikoli več ne volim. 1h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni Upokojenec NSi imajo najboljši gospodarski program ,, njihova zdravstvena reforma mi je všeč imajo socijalni posluh , dobre predloge za podeželje in kmetijstvo le tako naprej 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni OBČAN Čestitke Zvonetu. To je še en dokaz, da se zna tudi desnica povezovati brez pompa medijev in razprtij. Samo tako naprej. Na naslednje volitve pa naj gredo stranke desnice s kupnim programom in usklajene. To je pogoj za uspeh, ne pa prerivanje, kdo je večji petelin na večjem gnoju. Preglej samo prijavljene komentatorje