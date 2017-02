Kombi, katerem je bilo 15 Afganistancev, kar mimo mejne kontrole

1.2.2017 | 15:00

Foto: PU Novo mesto

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj dopoldne pripeljal voznik kombiniranega vozila bolgarskih registrskih oznak, ki se je izognil mejni kontroli slovenskih policistov in s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Policisti so zapeljali za njim, ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Okoli dva kilometra od mejnega prehoda so ga ustavili in pri pregledu kombija odkrili, da je 52-letnik prevažal 15 državljanov Afganistana. Bolgaru so odvzeli prostost in ga pridržali, zaradi kršitev so mu izrekli tudi globo v višini 2400 evrov, danes pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljane Afganistana bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Vlomili v gradbeni zabojnik

V noči na 31. januarj so na delovišču na Otočcu neznanci vlomili v gradbeni zabojnik in odnesli električni vodnike, podaljške in reflektorje. Povzročili so za okoli 1600 evrov škode.

Posredovali v 35 nujnih primerih

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj posredovali v 35 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 145 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev.

M. Ž.