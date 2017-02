Priložnosti za zaposlitve mladih

1.2.2017 | 16:40

Na današnji novinarski konferenci ( z leve) vodja projekta Monika Gabrič, brežiški župan Ivan Molan, direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Mateja Gerjevič in tiskovna predstavnica občine Brežice Lavra Kreačič. (Foto: M. L.)

Brežice - Danes so v Brežicah predstavili projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju, s katerim želijo spodbuditi zaposlovanje mladih. V triletnem projektu, ki ga bodo zaključili prihodnje leto, želijo zaposliti 18 oseb, starih 15 do 29 let, ki jih zanima predvsem delo v turizmu. Te v okviru projekta tudi izobražujejo, kot sta povedali direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Mateja Gerjevič in vodja projekta Monika Gabrič.

Za udeležence, ki se že vključenim še lahko pridružijo, bodo letos in prihodnje leto organizirali 12 delavnic, v katerih bodo slušatelji dobili najrazličnejša znanja, povezana s turizmom. Tako se bodo v delavnicah učili med drugim tujih jezikov, javnega nastopanja, poslovnega sporazumevanja, uporabe informacijske tehnologije, grafičnega oblikovanja ter podjetništva in marketinga.

Z omenjenim projektom je Mladinski center Brežice, ki deluje v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, uspešno kandidiral na javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost.

Mladinski center bo s projektom pridobil dobrih 178.000 evrov nepovratnega denarja, ki ga zagotavljata Republika Slovenija in evropski socialni sklad.

Brežiški Župan Ivan Molan je pohvalil organizatorje projekta. Kot je rekel, s pridobivanjem javnega denarja skozi razpise na tem območju omilijo posledice dejstva, da občinam država zagotavlja vse manj javnega denarja po ustaljenih poteh financiranja lokalnih skupnosti. Pri tem je izpostavil uspešno delo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

M. L.

