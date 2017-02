FOTO: Začel se je sejem Natour Alpe-Adria

1.2.2017 | 20:00

Naj gostinec 2017: Restavracija in bar Boheja

Ljubljana - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je danes začel 28. sejem Natour Alpe-Adria, na katerem se predstavlja več kot 330 turističnih ponudnikov iz 15 držav. Med njimi so številni z območja, ki ga pokriva Dolenjski list, tako smo danes srečali predstavnike turističnih društev, term, TIC-ev, javnih zavodov s področja turizma, mreže postajališč za avtodome z Dolenjske, iz Bele krajine, Posavja in Kočevja. Vsakdo od njih je poskušal na svoj način predstaviti, tisto, kar si je vredno ogledati, okusiti ali doživeti v kraju, ki ga je predstavljal.

Na nek način je bil to dolenjski dan, kajti že dopoldne sta Kompas Novo mesto in TIC Novo mesto predstavila zgodbe novomeških razglednic s poudarkom na enem največjih letošnjih projektov, ki ga podpira tudi ministrstvo za kulturo - Jantarno leto 2017 (nosilec tega je Dolenjski muzej). Ob tej priložnosti so razglasili tudi naj gostinca 2017 na območju Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-Ribniške, in sicer si je ta naziv prislužila Restavracija in bar Boheja iz Novega mesta (njen lastnik je Boštjan Predovič). Ob tej priložnosti sta se predstavila tudi vinska klet Colnar ter destilarna in čokoladnica Berryshka.

V vseh dvoranah je bilo mogoče videti kaj zanimivega, si nabrati idej za pomladanske izlete ali poletni oddih. Med obiskovalci je bilo veliko šolarjev, ki so dan izkoristili za brezplačno masažo ali sladoled, malo starejši pa so se z veseljem ustavili ob stojnicah z domačimi dobrotami.

Kaj so o sejmu in pričakovanjih glede prihajajoče turistične sezone povedali sogovorniki iz naše regije, pa v Dolenjskem listu prihodnji četrtek.

Foto in tekst: J. A.

