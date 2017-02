Zagorela električna napeljava

1.2.2017 | 20:45

V Cerovcu v občini Dolenjske Toplice je danes okoli pol štirih popoldne zagorela električna napeljava na zunanji steni stanovanjske hiše. Ogenj so pred prihodom gasilcev pogasili domačini. Gasilci PGD Podturn so pregledali okolico požara. Za električno napeljavo bo poskrbel električar.

Našli poginulo kanjo, ne pa tudi laboda

V reki Krki v Velikih Malencah je bil malo pred eno uro popoldan opažen poginuli labod. Gasilci PGE Krško so pregledali predel reke, vendar laboda niso našli. Zato pa so ob 11.25 v Dolenjskih Toplicah našli poginulo kanjo. V obeh primerih so obvestili Veterinarsko higienska služba.

Vozilo obtičalo na poledenelem vozišču

V Gornjem Pijavškem so malo pred sedmo uro zjutraj gasilci PGE Krško s tehničnim posegom izvlekli kombinirano vozilo, ki je obtičalo na poledenelem vozišču.

Pomagali onemogli osebi

V ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki so gasilci PGD Metlika ob 14.22 v stanovanji hiši pomagali onemogli osebi, ki je padla iz invalidskega vozička.

M. Ž.