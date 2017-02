Mirnopeški poklon izjemnima rojakoma

Zasnova ureditve muzeja z opremo. (Foto: arhiv Bazaarhitektura)

Mirna Peč - V stari osnovni šoli v središču Mirne Peči, ki je z izjemo telovadnice, ki jo za športno vzgojo uporablja osnovna šola Toneta Pavčka, ter prostorov za različna društva od preselitve na novo lokacijo decembra leta 2012 prazna, naj bi v dobrem letu in pol znova bila polna življenja. V dobršnem delu pritličja bo namreč domača občina uredila muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Ta bo poleg stalnih spominskih zbirk obeh izjemnim mirnopeških rojakov vključeval še predstavitev ostalih kulturnih in naravnih znamenitosti občine vključno z še enim znanim rojakom Ludvikom Staričem, motoristično legendo in letalcem, poznanem tudi po imenu Leteči Kranjec. »Projekta se bomo zaradi obsežnosti in glede na to, da trenutno v naši občini tečeta dve veliki naložbi – gradnja športne dvorane in suhokranjskega vodovoda, lotili v dveh delih. V 1. fazi bomo uredili spominsko zbirko Lojzeta Slaka s skupnimi prostori, v 2. fazi pa zbirko Toneta Pavčka in ostalih znamenitosti občine,« je pojasnila Nataša Rupnik iz mirnopeške občinske uprave.

Za ureditev prostorov in spominske zbirke legende slovenske narodno zabavne glasbe so moči združili z družino Slak, ki bo prispevala tudi vse eksponate. »Njihovo sodelovanje je izjemno dragoceno za nas,« je poudarila Rupnikova in dodala, da se je na prošnjo za podobno sodelovanje odzvala tudi Pavčkovo hči Saša. Za kulturni praznik leta 2015 so pesnikovo spominsko zbirko sicer odprli v večnamenskem objektu v Šentjuriju, njegovem rojstnem kraju, ki bo tam tudi ostala in bo lepo dopolnila načrtovano v Mirni Peči.

Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo in obnovo stare mirnopeške šole je izdelalo podjetje Studio razvoj, do konca meseca naj bi pridobili tudi gradbeno dovoljenje, s tem pa bodo izpolnjeni pogoji za izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalca rekonstrukcije, ki naj bi se zaključila do konca leta 2017. Celoten muzej se bo v pritličju šole raztezal na 780 kv. metrih, v sklopu rekonstrukcije pa bodo uredili nov vhod v stavbo, novo fasado in zamenjali stavbno pohištvo, v notranjosti pa porušili nekatere predele stene, naredili predore, prenovili strojne in električne inštalacije, uredili tla, sanitarije…

PROJEKT, VREDEN OKOLI 600 TISOČ EVROV

Hkrati z Dolenjskem muzejem Novo mesto pripravljajo vsebinsko zasnovo postavitve stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka, projekta opreme za postavitev se je lotil glasbenikov nečak dr. Tomaž Slak iz projektantskega biroja Bazaarhitektura, grafične podobe pa arhitekta Jurij Kocuvan iz podjetja Studio 300 in Mateja Muhič iz podjetja Artelina. »Zasnova vsebuje predstavitev življenja Lojzeta Slaka od rojstva do smrti s poudarkom na bivanju na Dolenjskem ter njegove glasbene poti in njen pomen za narodno zabavno glasbo v Sloveniji. Zbirka bo predstavljena z različnimi predmeti: glasbenimi inštrumenti, tako harmonikami kot drugimi glasbili v ansamblu, s slikovnim gradivom - fotografijami, plakati, časopisni izrezki…, ter kasetami, ploščami in zgoščenkami. Obiskovalci pa bodo lahko na različne načine poslušali tudi njegovo glasbo,« je orisala in pridala, da je zaključek postavitve Slakove stalne spominske zbirke predviden junija prihodnje leto.

Skupna vrednost celotnega projekta je ocenjena na okoli 600 tisoč evrov, denar zanjo imajo predviden v tudi proračunih za letošnje in prihodnje leto. Seveda bo občina poskušala pridobiti nepovratni denar na različnih razpisih, zato se bo v začetku februarja javila na razpis za evropski denar v okviru Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjske in Bele krajine.

Občina tudi sicer želi vse prostore stare šole nameniti različnim vsebinam s področja družbenih dejavnosti. »Po idejni zasnovni naj bi v prostorih starega vrtca uredili zdravstveno postajo, o čemer se že pogovarjamo z novomeškim zdravstvenim domom. V pritličju šole so predvideni prostori za dislociranega oddelka glasbene šole učenja diatonične harmonike, tudi o tem že tečejo razgovori z Glasbeno šolo Marjana Kozine iz Novega mesta, v zgornje prostore pa bi lahko preselili občinsko upravo in uredili enoto knjižnice Mirana Jarca, ki jo zdaj občina Mirna Peč nima, saj ni bilo ustreznih prostorov. Bomo videli, kaj bo pokazal čas,« je o načrtih še dejala Nataša Rupnik.

