Za večjo varnost v črnomaljskem križišču

12h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni crnomelj

Županja nima časa skrbet za , hodi na inštrukcije v Ljubljano in Kamnik, kako naj se obnaša in govori, kako naj se sfrizira in kako obleče, da bo ljudi prelisičila in bi lahko pripeljala čim več migrantov. Ne čim več podjetij in novega denarja. Na našo srečo ji je spodletelo pri migrantih. Pri Črnomaljcih pa tudi. Njej in DESUS! KMALU ADIJO!!