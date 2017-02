Zagorel odpadni papir

2.2.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.09 uri je na Tovarniški ulici v Krškem v podjetju Vipap Videm zagorelo v skladišču odpadnega papirja. Gasilci PGE Krško so požar pogasili, ob pomoči zaposlenih izpraznili skladišče in s termo kamero pregledali skladišče in okolico.

Dimniški požar

Ob 18.01 so v naselju Gorenje Kamenje v občini Novo mesto v dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali notranjost dimniške tuljave in s termo kamero pregledali ostrešje.

Reševalci oživljali

Minulo noč opolnoči so v ulici Pod vrtačo v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oživljanju obolele osebe.

Našli detonatorje

Včeraj ob 13.00 sta v Kočevski Reki, občina Kočevje, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS prevzela in uskladiščila do uničenja večje število električnih detonatorjev.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 8.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS;

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE;

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica grad 2 med 7.15 in 7.45 ter med 13. in 13.30 uro, na območju TP Ivanjše Grič in Male Vodenice med 7.15 in 7.45 uro ter med 12. in 14. uro in na območju TP Kostanjevica grad in Orehovec med 7.15 in 12.45 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Zakot 3 in Zakot 4 med 6:00 in 8:00 uro.

M. K.