Tokrat je šlo pa res zlahka

2.2.2017 | 08:20

Najboljši pri Krki je bil tokrat Žiga Dimec. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči doma zlahka s 67:37 premagali predlanske državne prvake, košarkarje Tajfuna. Da bo tekma bolj kot ne igra mačke z mišjo je bilo jasno že v prvem polčasu, ko so novomeški košarkarji z disciplinirano igro v obrambi povsem onemogočili goste, ki so tako v prvi in drugi četrtini dosegli le po sedem točk, nekoliko bolj učinkoviti pa so bili le v tretji četrtini, ki so jo dobili z delnim izidom 14:12.

Najbolj učinkovit v Krkine dresu je bil tokrat Žiga Dimec s s 13 točkami in kar 14 skoki, z 12 točkami se je izkazal tudi Kastrati. Krka ima sedaj na vrhu lestvice 14 zmag in 3 poraze, v prihodnjem krogu bodo 8. februarja gostovali na Polzeli. Še prej jih v soboto ob 17. uri čaka pomembna domača tekma ABA lige z Mega Leks.

Krka : Tajfun 67:37 (18:7, 32:14, 44:28)

Krka: Kastrati 12 (1:2), Dimec 13 (5:5), Čebular 7 (2:3), Lukovič 4 (1:2), Rojc 3 (1:2), Curry 5 (1:2), Škedelj 2, Jukič 9 (2:2), Ritlop 5, Bunič 2, Eliott 5 (1:1).

Tajfun: Fifolt 1 (1:4), Vujasinovič 4 (2:3), Miković 8 (1:4), Sarajlija 5 (3:5), Grant 14 (4:4), Maček 3, Spicer 2.

Lestvica: 1. Krka 31, 2. Union Olimpija 30, 3. Hopsi Polzela 29, 4. Zlatorog Laško 28, 5. Rogaška 27, 6. Sixt Primorska 23, 7. Helios Suns 23, 8. Šenčur Ggd 23, 9. Tajfun 23, 10. Terme Olimia Podčetrtek 19, 11. LTH Castings 18, 12. Portorož 16.

