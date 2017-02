Sedmošolci nabirali smučarska znanja na Krvavcu

2.2.2017 | 08:25

Sevnica - V ponedeljek, 23. januarja, smo se sedmošolci osnovne šole Sava Kladnika Sevnica odpravili v zimsko šolo v naravi - v šolo smučanja. Z gondolo smo se odpeljali do izjemno lepo urejene koče Rozke na Krvavcu, ki je bila naš dom prijetnih pet dni.

Najprej nas je čakala preizkušnja, po kateri so nas razdelili v štiri skupine glede na izkazano smučarsko predznanje. Vsak dan smo smučali dopoldne in popoldne, saj so bile snežne strmine ves čas obsijane s soncem in pripravljene na usvajanje novih smučarskih znanj. Prva dva večera smo imeli poučne delavnice za boljšo orientacijo v gorah ter pogovor o pravilih na smučiščih. Preizkusili smo se v različnih kvizih, zadnji večer pa smo imeli zabavni večer, ko smo poleg nog ogreli še glasilke.

Utrujeni in polni prijetnih vtisov smo v petek popoldne »prismučali« v Sevnico. Komaj smo čakali, da smo staršem in prijateljem povedali, kako smo uživali. Zdaj pa se že veselimo priložnosti, ko jim bomo tudi na smučišču pokazali, česa smo se naučili.

Kristina Guček, 7. a

Galerija