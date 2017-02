Tri dni po svetovnem prvenstvu rokometaši že na domačem parketu

2.2.2017 | 09:00

Rokometaši Krke so sinoči suvereno opravili z Mariborom (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Slovenski rokometni prvoligaši so po poldrugem mesecu premora že tri dni po končanem svetovnem prvenstvu sinoči znova stopili na parket. Od moštev z našega konca so spomladanski del sezone z zmagami začeli Krka, ki je doma suvereno ugnala Maribor, Riko Ribnica, ki je bila pričakovano boljša od Ormoža in Dobova, ki je zlahka pravila s Ptujem. Precej izenačena pa je bila tekma v Trebnjem, kjer so si favorizirani Koprčani zmago zagotovili šele v zadnjih desetih minutah.

Krka : Maribor Branik 35:32 (20:14); Krka: Brajer, Nunčič, Tomić, L. Rašo 11, Jurečič 6 (1), Lavrič, Didovič 3, Okleščen 3, Pršina 2, Irman 4 (1), Jakše 2, Udovič, D. Rašo, Bezgovšek 3, Adamčič, Klobčar 1; Maribor Branik: Pernek, Bogadi, Čančar, Kapular 3, Čudič, Sok 5, Beloševič, Tomič, Hrastnik 7, Leben, Fižuleto 3, Velkavrh, Špende 7 (1), Verdinek 4 (1), Stopar, Štumpfl 2, Ivkovič, Kete 1.

Trimo Trebnje : Koper 2013 23:25 (13:11); Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko, Djurdjević 6, Florjančič, Grojzdek, Murčehajić, Kotar 6 (3), Sikošek Pelko, Udovič 7 (1), Sašek, Željko, Mlakar, T. Grandovec 4, Mikec; Koper 2013: Vončina, Vran, Grzentič 2, Vlah 1, Krečič, Matjaševič 1, Gašperšič 2, Moljk 1, Gorela, Zugan, Rapotec 4, Smolnik 6 (1), Sokolič 6, Planinc, Bratkovič 2.

Dobova : Drava Ptuj 29:22 (12:11); Dobova: Miklavčič 6, Zafran 4, L. Humek 4, Rožman, K. Humek, Toporišič, Baznik, Hardović 2, Prezelj, Supančič, Koprivc 3, Kučič 3, Ciglar 1, Smojver 6 (1), Hotko, Blaževič; Drava Ptuj: Rosić, Žuran 2, Reisman 1, Bračič 1, Hrupič 4 (1), Šalamun 1, Gregorc 5 (2), Lesjak 3, Jensterle 3, Sabo, Krasnić, Belić 2, Žuran.

Riko Ribnica : Jeruzalem Ormož 32:28 (12:12)

Lestvica: 1. Riko Ribnica 32, 2. Koper 2013 28, 3. Krka 23, 4. Urbanscape Loka 22, 5. Dobova 19, 6. Jeruzalem Ormož 19, 7. Maribor Branik 17, 8. Trimo Trebnje 15, 9. Dol TKI Hrastnik 13, 10. Slovenj Gradec 2011 9, 11. Drava Ptuj 7, 12. Istrabenz Plini Izola 0.

I. V.

