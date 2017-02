V Otroškem vrtcu Metlika radi pojemo in plešemo

2.2.2017 | 08:55

Metlika - V torek, 31. januarja, je v Kulturnem domu Metlika potekala glasbena prireditev Radi pojemo in plešemo. Že peto leto zapored je prireditev pripravila Nataša Bajuk s sodelavci iz Otroškega vrtca Metlika.

Nastopili so otroci vrtca, njihovi starši, stari starši, vzgojitelji in vzgojiteljice ter plesalci iz Plesnega studia Novo mesto. Prireditev sta povezovali Andreja Rahija in Jožica Veselič. Na odru se je zvrstilo veliko nastopajočih in njihove nastope je spremljala polna dvorana navdušenih gledalcev. Kulturni dom Metlika je namreč kar pokal po šivih. Prepričali smo se, da imamo v našem vrtcu veliko mladih in pogumnih pevcev ter plesalcev.

Prireditev je s svojim bogatim programom presegla vsa pričakovanja prisotnih. Pod vodstvom mentorjev in mentoric so se namreč prvič opogumili in predstavili otroci, ki v vrtcu obiskujejo folklorno skupino, pevski zbor, angleške urice in plesne urice. Najtoplejših aplavzov pa so bili deležni naši najmlajši, ki so se sami ali v spremstvu svojih najožjih pogumno postavili na oder.

Zahvala za pripravo in izvedbo prireditve gre delavcem Otroškega vrtca Metlika. Posebej se zahvaljujemo vsem nastopajočim za pogum in trud ter gledalcem za bučne aplavze.

Otroški vrtec Metlika

