Mladenič se z volvom ni bal ledu

2.2.2017 | 13:00

Zaplenjeni Volvo (Foto: PU Novo mesto)

Novo mesto - Kljub neugodnim voznim razmeram ali pa prav zaradi teh policisti na Dolenjskem in v Posavju včeraj niso imeli prav veliko omembe vrednih posredovanj. V času, ko so se na poledenelih cestah tdu marsikateremu izkušenemu vozniku tresle hlače, so novomeški policisti okoli 10.30 v okolici Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Volvo. Ugotovili so, da avtomobil vozi 18-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Avtomobil so zasegli in napisali obdolžilni predlog zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in na ugotovljene kršitve, ki se nanašajo na tehnično brezhibnost vozil.

Sevniški policisti so dopoldne med kontrolo prometa v Tržišču ustavili voznika osebnega avtomobila Kia pride. Med postopkom so ugotovili, da 75-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je nezavarovan in neregistriran avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Vozilo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. so sporočili s Policijske postaje Novo mesto.

I. V.

