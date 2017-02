Prve zaposlitve v Revozu za nočno izmeno

2.2.2017 | 14:15

Foto: B.D.G./arhiv DL

Novo mesto - V svojem današnjem poročilu republiški zavod za zaposlovanje objavlja podatke o zaposlovanju delavcev za potrebe tretje izmene v Revozu. Do konca januarja so v okviru agencij zaposlili 233 oseb za delo v Revozu, večinoma z napotitvijo Zavoda, 150 pa jih je še v postopku zaposlitve. Še vedno intenzivno potekajo selekcijski postopki, pri katerih so uspešni le najbolj motivirani kandidati, ki imajo obenem tudi zahtevane ročne spretnosti, piše v poročilu.

"Da bi zagotovili kader, ki ga Revoz potrebuje, na Zavodu že od oktobra lani pospešeno izvajamo nabor brezposelnih, ki bi bili primerni za zaposlitev v Revozu. To pomeni, da smo o možnostih zaposlovanja v tem podjetju informirali skoraj 12.000 brezposelnih, postopki informiranja in motiviranja pa se še nadaljujejo, saj bo Revoz tudi v prihodnjih mesecih zaradi povečanega obsega dela v dnevni in nočni izmeni potreboval nove delavce. Kandidate tako še naprej iščemo na širšem območju Novega mesta, poleg tega pa še na območju Celja, Trbovelj, Sevnice in Ljubljane s širšo okolico, kajti Revoz omogoča delavcem organiziran avtobusni prevoz tudi iz drugih okolij.

Čeprav gre v primeru podjetja Revoz za zaposlitve v okviru dveh agencij za zaposlovanje, ki ju je to podjetje izbralo za sodelovanje, je vloga Zavoda od vsega začetka zelo pomembna. Naš cilj kot javne službe za zaposlovanje je čim bolj učinkovito pomagati brezposelnim pri iskanju primerne zaposlitve, po drugi strani pa s posredovanjem zaposlitev in dela prispevati k čim uspešnejšemu kritju aktualnih potreb delodajalcev.

Ker na Zavodu razpolagamo z eno izmed največjih baz iskalcev zaposlitve ter tako predstavljamo enega izmed največjih stičišč iskalcev zaposlitve in delodajalcev v državi, smo z ustreznim naborom in intenzivno motivacijo opravili prvo selekcijo zainteresiranih kandidatov. To pomeni, da smo brezposelne tudi informirali o pogojih, ki jih je potrebno izpolnjevati za zasedbo prostih delovnih mest, ter jim pomagali pri pripravi vloge za zaposlitev in odpravljanju morebitnih ovir pred zaposlitvijo. Te aktivnosti potekajo še naprej v vseh naših petih območnih službah. Prav tako smo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve v nabor vključili osebe z mednarodno zaščito v azilnem domu in pridobili 12 zainteresiranih oseb, ki so že oddale vloge za zaposlitev.

Revoz je v januarju sporočil tudi novo potrebo po 50 viličaristih, katerih nabor prav tako že poteka. Tistim, ki nimajo ustreznega certifikata, bomo ponudili možnost vključitve v izobraževanje in kritje stroškov priprave na zaposlitev.

Zavod za zaposlovanje ima namreč poleg vloge posrednika do zaposlitve pomembno vlogo tudi v razvoju različnih storitev kariernega svetovanja in motiviranja brezposelnih ter odpravljanja ovir različnim ciljnim skupinam na trgu dela, ki težje najdejo zaposlitev in jim agencije za posredovanje praviloma ne posvečajo toliko pozornosti. Prav zato bomo letos posebno pozornost namenili družbeni odgovornosti delodajalcev in zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin, ki sicer brez naše pomoči ne bi vstopile na trg dela. Gre za pomemben del preventivnega delovanja, ki je javnosti in delodajalcem manj poznan, je pa pomemben pri zmanjšanju vrzeli med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Ta se bo namreč v prihodnjih letih, s povečano gospodarsko aktivnostjo in s tem napovedanim zaposlovanjem, še povečevala, prav zato se bomo na te izzive v prihodnje še močneje osredotočili." so zapisali v poročilu na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 7h nazaj Oceni kaku Sanjska služba, kaku da ne dobijo kandidate. 4h nazaj Oceni opazovalec Ja, res zanimivo, da ne dobijo delavcev...Pa 12oo eur bruto plače bo....hahahahhhaah,,,še tisti s 35 let delavne dobe je nimajo....pravi star pregovor-dober glas seže v deveto vas,slab pa še dlje...mislim da gre tukaj o drugem... Preglej samo prijavljene komentatorje