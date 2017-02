Zagorelo je pri klobasah

2.2.2017 | 22:00

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Po dokaj kratkem poročilu centra za obveščanje sodeč, so se danes gasilci ukvarjali s svojim osnovnim poslanstvom, krotenjem ognja, pa še pri tem niso imeli kakšnega zahtevnejšega opravila. Ob 13.32 je v kraju v Ostrožniku, občina Mokronog - Trebelno, zaradi pregretja vode v sistemu centralnega ogrevanja začela uhajati para. Gasilci PGD Sveti Križ in Mokronog so ohladili peč in preventivno pregledali prostor. Škode ni bilo.

Ob 15.22 je v Rosalnicah pri Metliki zagorelo v prostoru za sušenje mesa. Pred prihodom gasilcev so domači ogenj omejili. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so do konca pogasili požar in pregledali prostore.