Najuglednejši delodajalec je tudi tokrat Krka

2.2.2017 | 22:15

Zoran Savin, direktor Styria digital marketplaces in dr. Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja v Krki

Novo mesto - Tovarna zdravil Krka je nocoj že petič prejela priznanje zaposlitvenega portala Mojedelo.com za najuglednejšega delodajalca leta 2016. V raziskavi, ki so jo izvedli šestič, je sodelovalo več kot 8 tisoč anketirancev, ki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled posameznih slovenskih podjetij, sporočajo organizatorji izbora.

Nagrado je iz rok direktorja zaposlitvenega portala Mojedelo.com, Zorana Savina, prejel dr. Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja Krka: »V Krki smo ponosni, da smo bili ponovno izbrani za najuglednejšega delodajalca. Menimo, da k temu največ prispeva naša poslovna uspešnost, ki jo dosegamo z dobrimi medsebojnimi odnosi in motivacijo zaposlenih. Razvijamo timsko delo, ki temelji na zavzetosti zaposlenih. Ob tem pa ima Krka zgrajen sistem skrbi za vse sodelavce, ki sega tako na področje pogojev za delo, varnosti in zdravja, izobraževanja in razvoja kadrov, kot tudi športnih in rekreativnih dejavnosti, kulture in drugih družbenih in socialnih ter dobrodelnih aktivnosti tako v podjetju kot zunaj njega. Tudi nagrada za poslovno uspešnost podjetja, ki jo redno dvakrat na leto prejmejo zaposleni je gotovo dodatna spodbuda, ne le za zaposlene, ampak tudi za iskalce zaposlitve. Krkini sodelavci se namreč zavedajo celovite skrbi za zaposlene, ki so jo deležni in to v ožjem in širšem okolju tudi sporočajo. Vse to utrjuje prepričanje, da je Krka podjetje, ki najprej dobro in odgovorno dela ter dosega dobre poslovne rezultate, pri čemer pa upošteva vsakega svojega člana. Nagrade se veselimo. Največje nagrade pa so za Krko dobro poslovanje, razvoj poslovanja in posledično nova zaposlovanja.«