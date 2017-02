Spet poginuli labod v Krki; davi pogorel kozolec

3.2.2017 | 07:10

Včeraj ob 10.32 uri so v naselju Nova vas pri Mokricah, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila mrtva oseba. Obveščene so bile pristojne službe.

Mrtev labod v Krki

Ob 13.29 so v Krški vasi, občina Brežice, gasilci PGE Krško iz reke Krke, s pomočjo čolna pobrali mrtvega laboda in ga predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe.

Kozolec popolnoma pogorel

Davi ob 4.09 je v naselju Kompolje v občini Dobrepolje gorel kozolec velikosti 15x8 metrov. Požar je kozolec v celoti uničil, v njem pa več kmetijskih strojev in pripomočkov. Požar so pogasili gasilci PGD Kompolje, Videm in Zdenska vas. Vzrok požara bodo preiskali kriminalisti.

Dimniški požar

Ob 17.26 so v naselju Krajna Brda, občina Sevnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Blanca so požar pogasili. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni dimnikar. Obveščene so bile pristojne službe.

Padla s postelje

Ob 21.36 je na Kvedrovi cesti v Sevnici starejša občanka padla s postelje. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so stanovalko dvignili in polegli nazaj v posteljo.

Poškodoval se je pri hoji

Ob 22.09 je na Senovem, občina Krško, občan med hojo ob robu cestišča padel in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so občana na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Prometni nesreči

Včeraj ob 11.40 sta v križišču Kolodvorske in Merharjeve ulice v Ribnici trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih ter posuli iztekle tekočine. Reševalci NMP Ribnica so eno osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 11.24 je na regionalni cesti Velike Lašče–Ortnek, občina Ribnica, voznik terenskega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil za drevo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, s tehničnim posegom osebo rešili iz vozila, odklopili akumulator ter posuli iztekle tekočine. Reševalci NMP Ribnica so eno osebo prepeljali v bolnišnico.

Drevo na cesti

Ob 18.08 so gasilci PGD Turjak odstranili podrto drevo na lokalni cesti Veliki Ločnik–Medvedica v občini Velike Lašče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Bistrica obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Zgornja vas Drenovec, Drenovec, Orešje Sotla, Orešje Ledina in Orešje med 8.45 in 9.45 uro ter med 13.15 in 14.15 uro; nadzorništvo Krško okolica na območju TP Bučerca, Kremen in Sremič Koritno med 8.25 in 14. uro. na območju TP Anovec med 8.25 in 13.45 uro, na območju TP Potoče, Pleterje, Zdole in Zdole vas med 8.25 in 12.30 uro, na območju TP Ravne Zdole, Šapole, Križe, Rušno, Pečice, Osredek, Rakonce, Preska, Kostanjek, Graben Ašič, Graben, Raztez, Raztez Vas, Anže, Anže Šalamon in Brezje Anže med 8.25 in 9.45 uro, na območju TP Zgornja Pohanca pa med 8. in 8.45 uro ter med 13. in 13.25 uro; nadzorništvo Krško mesto na območju TP Veliko Mraševo, Veliko Mraševo pri cesti in Veliko Mraševo vrti med 7.30 in 12.15 uro ter na območju TP Podbočje, Podbočje trg, Podbočje šola, Podbočje ribnik in Črpališče Kalce med 7.30 in 8.15 uro ter med 11.30 in 12.15 uro.

M. K.