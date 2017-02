Dovoljenje za dvorano je, a le za 50 ljudi

3.2.2017 | 08:15

Večnamenska dvorana, ki je v zgornji etaži sodobnega kompleksa, je zaradi omejitve glede števila obiskovalcev slabo zasedena. Zaradi tega društva večje javne prireditve večkrat pripravijo na drugih lokacijah. (Foto: R. N.)

Dvor - Ko je občini Žužemberk pred dobrim letom in pol uspelo pridobiti uporabno dovoljenje za večnamensko dvorano na Dvoru, so se v dvorskem kulturnem društvu nadejali, da bodo lahko v njej pripravili tudi kakšno večjo javno prireditev. Žal se je kasneje izkazalo, da to ni mogoče, saj se v dvorani zaradi požarne varnosti lahko zadržuje največ 50 ljudi.

Sodoben kompleks, v katerem so danes poleg občinske večnamenske dvorane tudi trgovina, lokal in manjši podjetniki, so odprli že leta 2000, a jim vse do leta 2012 ni uspelo pridobiti uporabnega dovoljenja, zato je pristojni inšpektor na podlagi anonimne prijave takrat izdal odločbo, s katero je prepovedal uporabo omenjene večnamenske dvorane.

Občina je nato vložila ogromno truda za pridobitev uporabnega dovoljenja, s katerim je številnim društvom omogočila, da dvorano uporabljajo za svoje potrebe. Tudi Kulturno društvo Dvor se je prijavilo na razpis za uporabo prostorov, a presenečeni so ugotovili, da se v dvorani, ki sicer sprejme več kot sto obiskovalcev, lahko zadržuje le določeno število ljudi. Za koliko ljudi ima dvorana uporabno dovoljenje, smo povprašali na občini Žužemberk, kjer so odgovorili: »Ker gre v bistvu za sejno sobo, je predvideno največje število ljudi 50 oziroma 99, v kolikor ni drugih ljudi v objektu.«

Kaj je razlog temu, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista, ki je izšla včeraj.

R. N.