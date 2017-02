Dobrovoljc ponovno zablestel

3.2.2017 | 10:50

Vid Dobrovoljc (Foto: R. R., arhiv DL)

Nova Gorica - Sinoči se je v Novi Gorici končal največji slovenski mednarodni šahovski turnir Hit open 2017. Na sedemdnevnem tekmovanju je sodelovalo 94 šahistov, med njimi kar devet velemojstrov iz Slovenije, Rusije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Zmagovalec turnirja je s 7,5 točke iz devetih partij postal hrvaški velemojster Zdenko Kožul, sicer tudi bivši evropski članski prvak.

Kot je še sporočil Robert Rudman, je turnir hkrati štel tudi kot absolutno mladinsko državno prvenstvo, zato so na njem sodelovali tudi najboljši slovenski mladinci in mladinke. Med njimi je ponovno zablestel Vid Dobrovoljc, igralec Šahovskega društva Krka Novo mesto, ki je bil prepričljivo najboljši v mladinski konkurenci. Dosegel je 5,5 točke, kar je zadoščalo za skupno 18. mesto in nekaj dodatnih točk za svetovno ratinško lestvico. Le nekaj mest za njim je bil četrti med mladinci kočevski up David Stevanič, peti pa Maj Zirkelbach iz Novega mesta, je še dodal Rudman.

M. M.