26. zimski festival

3.2.2017

Bizeljsko - Osnovna šola Bizeljsko je v petek, 27. januarja, pred polno telovadnico šole pripravila že 26. zimski glasbeni festival, na katerem so se s pevskimi nastopi predstavili učenci šole. Festival je bil tematski, saj so nastopajoči prepevali pesmi iz filmov in muzikalov. Festival so s plesnimi točkami odprli učenci OŠ Bizeljsko.

Pevce je ocenjevala strokovna komisija v sestavi: Jelka Gregorčič Pintar, Damjana Mlakar, Maja Sakelšek in Mateja Rožman.

Rezultati:

Mlajšim pevci – strokovna komisija:

1. mesto: Sara Zelič (Maček Muri),

2. mesto Živa Malus (Ne čakaj na maj),

3. mesto Lana Miketek in Neža Žmavc (Pustite nam ta svet).

Mlajši pevci - občinstvo:

1. mesto: Lenart Stermecki in Zal Petrišič (Dvojne počitnice),

2. mesto Živa Malus (Ne čakaj na maj),

3. mesto Lana Miketek in Neža Žmavc (Pustite nam ta svet).

Starejši pevci, predmetna stopnja - strokovna komisija:

1. mesto: Manca Mihelin (I Feel Pretty),

2. mesto: Luka Koren (Que Sera, Sera),

3. mesto: Vita Stermecki (Živim ljubezen).

Starejši pevci, predmetna stopnja - občinstvo:

1. mesto: Manca Mihelin (I Feel Pretty),

2. mesto: Luka Koren (Que Sera, Sera),

3. mesto: Kaja Vasiljevič (Girls Talk Boys).

Poleg vseh nagrajenih so nastopili še: Sara Rubin (Prisluhni školjki), Maša Mužar (Gremo mi po svoje), Rok Beričnik in Ana Travnikar (Ljubim), Maja Narat (Thank You for the Music), Kristian Runtas (Sreča na vrvici), Miha Zagmajster (Mama Juanita), Bojana Lupšina (Prodajalka vijolic) in Anja Lipej (My Heart Will Go On).

Vsi nastopajoči so po tradiciji dobili steklene snežinke, katerih sponzor je Danijel Štus iz Kozjega. Za vse nagrajene je Danijel Štus izdelal še posebne steklene nagrade.

Med preštevanjem glasov je za smeh poskrbel skriti gost prireditve, igralec in komedijant Matjaž Javšnik, ki je skupaj z ravnateljico Metka Kržan tudi podelil. Obiskovalci so za šolski sklad namenili 920 evrov.

Mentor glasbene prireditve je bil Vilko Urek. Skupaj z njim so na visokem nivoju prireditev speljali še: režiserka festivala Tadea Vahčič, za glasbo je poleg Ureka in Vahčičeve poskrbela tudi Maja Haler, za koreografijo poleg Vahčičeve in Halerjeve še Lidija Balon, korepetitorka je bila Lidija Cizel, za montažo je poskrbela Saša Dernač, za scenografijo Vida Najger, scenaristki sta bili Vahčičeva in Tea Berkovič, inspicientka je bila Katja Povše, za vso tehniko so bili zadolženi Slavko Mihelin in učenci Matic Križančič, Andrej Sotovšek in Gašper Duhanič. Vlogo producentke je prevzela ravnateljica Metka Kržan.

OŠ Bizeljsko

