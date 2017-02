Zasvetili bodo Žarometi

3.2.2017 | 09:45

Ljubljana - ŽAROMETI so nove slovenske medijske nagrade, ki bodo medijem povrnile ugled, nominirancem in prejemnikom nagrad pa spoštovanje in čast. Slovenski medijski prostor bo po letu dni praznine znova obsijan in ovenčan z medijskimi nagradami, ki jih bo podeljevala revija Vklop pod okriljem medijske skupine Media24, podelitev nagrad pa si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na 1. programu TV Slovenija v nedeljo, 26. februarja, ob 20.30.

ŽAROMETI so nagrade tistim, ki so bili v preteklem letu v medijih najbolj obsijani in opaženi s strani gledalcev in poslušalcev, medijskih ustvarjalcev, poznavalcev in strokovnjakov. Izstopajoči dosežki, ki so premaknili meje dojemanja moči in pomena ustvarjalcev medijskih vsebin in medijev samih. Tisti na glasbenih odrih, v različnih studiih, pred kamerami in kulisami in za njimi, s scenarijem v roki ali improvizirano, v glasbi, na televiziji ali pač nekje zunaj. Vsi tisti, ki širijo naša obzorja, in seveda tudi tisti, ki so zaslužni za to, da je naša medijska pokrajina kljub vsemu razgibana, pestra in pogosto nepredvidljiva. ŽAROMETI svetijo zaradi njih, za njih in nanje.

Nove nagrade, nove kategorije in nova pravila – spremenilo se je pravzaprav vse. Devet nagrad bomo podelili na področju glasbe, filma in igre ter televizije – tri predloge za vsako so podali bralci, gledalci in poslušalci, tri nominirance je predlagalo uredništvo revije Vklop, zmagovalce pa bo s točkovanjem izbrala strokovna žirija, sestavljena iz strokovnjakov z različnih področij medijev in kulture. Prejemnika dveh nagrad – za družbeno odgovorni projekt leta in tistega od nekdaj najbolj čislanega, za medijsko legendo – bo izbralo uredništvo revije Vklop.

Seznam nominirancev v posameznih kategorijah si lahko preberete v priloženem dokumentu.

Neposredni TV-prenos podelitve žarometov si boste lahko ogledali na 1. programu TV Slovenija v nedeljo, 26. februarja 2017, ob 20.30, vse drugo pa naj do takrat ostane skrito v temi.

Odštevanje in nestrpno pričakovanje se začenja … ZDAJ!

Vklop, Media24