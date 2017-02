Gimnazijci peli gospel v Mordaxovi kapeli

3.2.2017 | 14:20

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Novomeška gimnazija je v sodelovanju s pastorjem Evangelijske cerkve dobrega pastirja v Novem mestu v Mordaxovi kapeli v Novem mestu pripravila koncert gospel glasbe. Nastopili so pevski zbori in mladi glasbeniki slovenskih klasičnih gimnazij Novo mesto, Poljane, Škofja Loka, Prve gimnazije Maribor in 1. gimnazije v Celju.

Koncert so poimenovali Fiat lux, kar v prevodu pomeni Bodi luč.

I. V.

