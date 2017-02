Spet nesklepčni, Petretič se bo izjasnil čez teden dni

3.2.2017 | 13:10

Ladko Petretič (Foto: B. B.)

Kostanjevica na Krki - Seje občinskega sveta v Kostanjevici včeraj zaradi nesklepčnosti spet ni bilo. Čeprav je župan Ladko Petretič pred dnevi za Dolenjski list napovedal, da bo v tem primeru sprožil postopek razpustitve občinskega sveta, se za zdaj za to očitno še ni odločil.

"Ne komentiram zadeve do naslednjega četrtka, ko je sklicana nova seja," nam je danes povedal po telefonu.

Pogoji, da Petretič v državni zbor poda predlog za razpustitev občinskega sveta, so v resnici že izpolnjeni, saj je občina Kostanjevica na Krki celotno lansko leto preživela brez sprejetega proračuna, sprejela pa ni niti proračuna za leto 2017. Prva obravnava proračuna za letos je bila na dnevnem redu včeraj odpadle seje in bo tudi na seji prihodnji četrtek, če ta seveda bo.

Sprejeti proračun za letos je med drugim pogoj za energetsko obnovo Osnovne šole Jožeta Gorjupa. Ta je vredna 1,3 milijona evrov in občina bi se rada prijavila na razpis, na katerem bi lahko pridobila 40-odst. delež sofinanciranj.

»Upam na modrost občinskih svetnikov. Sprejel sem praktično vse njihove zahteve, izsiljevali pa me ne bodo. No, bojim se, da je posredi še vedno vračanje vlaganj v telefonijo. A ta zadeva je za občino končana. Vsi sodni postopki so bili končani v korist občine, le da nekateri tega nočejo ne razumeti ne priznati. Jaz pa preko sodbe ne morem,« je prejšnji teden za Dolenjski list povedal Petretič.

Med predlogi svetnikov, za katere župan pravi, da jih je v zadnji verziji predloga proračuna upošteval, je tudi 120.000 evrov vreden nakup Bučarjeve hiše, ki bi jo občina namenila delu društev. A vprašanje je, ali bo to dovolj, saj Petretič nima namena popustiti pri vprašanju podžupanov, prav tako ne pri telefoniji.

Prejšnji teden smo Petretiča tudi vprašali, ali bi v primeru razpustitve občinskega sveta s položaja župana odstopil tudi sam? »Ne. Smatram, da nisem kriv za zaplet,« nam je povedal. In če bi se tudi po morebitnih novih volitvah v občinski svet tam spet oblikovalo podobno razmerje moči? »Mislim, da se to ne bo zgodilo. Pa tudi, če bi se, ne bi bila moja odločitev nič drugačna,« je odločen Petretič.

B. Blaić