Pri Belokranjcu našli pet kilogramov marihuane, tabletke, orožje ...

3.2.2017 | 14:30

Črnomaljski policisti so bili v začetku leta obveščeni, da je mladoletnik z območja Črnomlja zaradi zaužitja prepovedanih drog potreboval zdravniško pomoč. Stekla je preiskava in ugotovili so, da je mladoletniku zaužitje drog omogočil 60-letni moški iz Bele krajine, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Zaradi suma kaznivega dejanja omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu so pridobili odredbo sodišča in pri osumljencu opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so pet kilogramov prepovedane konoplje, 1210 tablet z različnimi odtisi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, opremo in pripomočke za gojenje halucinogenih gob in neznano praškasto snov. Zasežene snovi so bile poslane v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij. Med hišno preiskavo so našli in zasegli tudi avtomatsko puško, pištolo, 129 nabojev in prepovedan pirotehnični izdelek. Za zaseženo orožje moški nima ustreznih dovoljenj. Odvzeli so mu prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil sodno pridržanje.

V nadaljevanju preiskave so policisti ugotovili, da je kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in orožja osumljen tudi 27-letni moški iz Bele krajine. Minuli konec tedna so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo. Osumljenec je skušal pobegniti in se izogniti kazenskemu pregonu, vendar so ga policisti med vožnjo izsledili v Črnomlju. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar njihovih znakov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, iz vozila odvrgel več paketov s prepovedano drogo in med begom povzročil prometno nesrečo, ko je trčil v službeno vozilo policije. Po trčenju je skušal peš pobegniti, vendar so ga policisti prijeli in pridržali. Našli in zasegli so odvržene pakete s prepovedano drogo, med hišno preiskavo pa še več zavitkov prepovedane droge, dele orožja in prepovedane pirotehnične izdelke. S kazensko ovadbo so osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Ogrožal ostale voznike

V današnjem poročilu PU Novo mesto so še navedli, da je moški novomeške policiste včeraj popoldne obvestil o nevarni in objestni vožnji voznika avtomobila, ki naj bi z vožnjo v semaforiziranem križišču v Bršljinu ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so policisti 30-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,60 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Denarnic ne puščajte v avtomobilih

Danes zjutraj pa so bili novomeški policisti obveščeni, da so ponoči neznanci na dvoriščih stanovanjskih hiš vlomili v štiri avtomobile. V treh primerih so ukradli denarnice, ki so jih oškodovanci imeli v avtomobilih. Okoliščine kaznivih dejanj policisti še preiskujejo.

