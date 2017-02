Bazen bo dobil novega najemnika

3.2.2017 | 17:45

Brestaniški bazen je olimpijskih dimenzij in "dom" plavalnega kluba Celulozar, ki tam prireja tekme državnega ranga. (Foto: B. B.)

Direktor MC Krško Mitja Valentinc (Foto: B. B.)

Brestanica - Na razpis za osemletni najem bazena v Brestanici, ki ga je konec decembra objavila občina Krško, se v predvidenem roku ni prijavil nihče. Rok za prijave so nato podaljšali za en teden, do minulega petka, ko je na občino le prišla ena ponudba.

Kdo jo je poslal in kakšna je, javno še ni znano, saj je bilo odpiranje ponudb predvideno za včeraj, postopek pa, kot so nam povedali na krški občini, še ni končan.

Jasno je le, da se za najem ni potegoval zadnji upravljavec bazena Mladinski center (MC) Krško. Triletna najemna pogodba mu je potekla konec lanskega oktobra, in kot nam je povedal direktor tega občinskega zavoda Mitja Valentinc, je bilanca upravljanja bazena negativna.

Leta 2014 je MC Krško z brestaniškim bazenom ustvaril kakih 20.000 evrov izgube, leto kasneje, ko so padali vročinski rekordi, je imel za 9.000 evrov dobička, lani pa spet približno toliko izgube.

"Stroški upravljanja bazena so zelo visoki, čeprav je za dobavo vode iz zajetja tukajšnje termoelektrarne poskrbela občina, ki nam je povrnila tudi strošek kemikalij za pripravo vode," pravi direktor Valentinc. Zavod je za najem bazena občini na leto sicer plačeval 9.000 evrov letno, vsaj toliko pa je občina v objavljenem razpisu pričakovala tudi od novega najemnika.

"Največji zalogaj so stroški dela," pravi Valentinc. Na bazenu te velikosti, brestaniški ima "olimpijske" dimenzije, 50x25 metrov, morata biti ves čas prisotna dva reševalca iz vode, neprestano pa mora biti na bazenu tudi strojnik, ki skrbi za kakovost vode in za nemoteno delo strojnice. Stalni del ekipe sta tudi čistilka in prodajalec kart, tu pa so še stroški urejanja okolice in osebja v gostinskem lokalu.

V treh letih je MC Krško z bazenom v Brestanici pridelal približno 20.000 evrov izgube.

Cene vstopnic so bile razmeroma nizke, od 3,5 do 4,7 evra, letna karta pa je stala 30 evrov. Lani so s prodajo vstopnic iztržili okoli 40.000 evrov, obratovalnih stroškov pa je bilo za okoli 55.000 evrov. Boljši rezultat je bil v baru, kjer so imeli približno 80.000 evrov prihodkov in 75.000 stroškov.

"Končni rezultat je zelo odvisen od vremena, to pa lani ni bilo ravno idealno," pravi Valentinc. Čeprav je MC Krško bazen dobro vključil v sklop svojih dejavnosti in je lani tam denimo priredil tudi več kot pet koncertov, so občino ob koncu sezone obvestili, da se za najem ne bodo več potegovali.

Poleg izgube je k tej odločitvi prispevalo tudi dejstvo, da je z bazenom preprosto ogromno dela. "Poleti sem bil praktično vsak dan na bazenu, popoldneve pa sem preživljal v pisarni, kjer me je čakalo drugo delo. Drugače ni šlo, navsezadnje sem bil kot direktor tudi odgovorna oseba za varnost na bazenu in moral sem poskrbeti, da je bilo tam vse tako, kot mora biti. Tudi nekaj inšpekcij smo imeli," pojasnjuje Valentinc in dodaja, da bazen novemu najemniku prepuščajo v dobrem stanju, precej boljšem od tistega, kakšnega so pred tremi leti prevzeli od zavoda Regio.

Boris Blaić