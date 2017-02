Na avtocesti v odbojno ograjo

3.2.2017 | 18:40

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dopoldne ob 11.50 se je na avtocestnem odseku Dobruška vas—Kronovo po poročanju reCO Novo mesto osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči novomeškega zdravstvenega doma so prav tako prihiteli na kraj nesreče, a njihova pomoč ni bila potrebna. Poškodovanih k sreči ni bilo.

O ostalih izrednih dogodkih dežurni na 112 ne poročajo, dan je minil mirno tudi na območju brežiškega ReCO.

M. M.